О нас

Ильхам Алиев заявил, что армянские вооруженные отряды на территории Азербайджана устраивают провокации

Ильхам Алиев заявил, что армянские вооруженные отряды на территории Азербайджана устраивают провокации Военная провокация совершена незаконными армянскими вооруженными формированиями на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент.
Карабах
6 августа 2022 г. 01:35
Ильхам Алиев заявил, что армянские вооруженные отряды на территории Азербайджана устраивают провокации
Ильхам Алиев

Военная провокация совершена незаконными армянскими вооруженными формированиями на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном 5 августа.

Отметив, что вся ответственность за возникшую напряженность ложится на официальный Ереван, президент Ильхам Алиев сказал, что незаконные армянские вооруженные отряды на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, совершили военную провокацию, в результате чего погиб азербайджанский военнослужащий. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что азербайджанская сторона приняла необходимые ответные меры для пресечения этой военной провокации.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev sülhməramlıların yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki erməni silahlı dəstələrinin təxribat törətdiyini bildirib

Другие новости из категории

Миротворцы РФ будут дислоцированы на новой дороге, альтернативной Лачинскому коридору
Миротворцы РФ будут дислоцированы на новой дороге, альтернативной Лачинскому коридору
5 августа 2022 г. 23:58
Президент Азербайджана подчеркнул, что ВС Армении должны быть выведены с наших земель
Президент Азербайджана подчеркнул, что ВС Армении должны быть выведены с наших земель
5 августа 2022 г. 23:49
Трагедия национальной идентичности армян - правильные и неправильные
Трагедия национальной идентичности армян - "правильные" и "неправильные"
5 августа 2022 г. 18:35
Один из ставших шехидами в Лачыне военнослужащих будет похоронен в Агстафе, второй – в Баку
Один из ставших шехидами в Лачыне военнослужащих будет похоронен в Агстафе, второй – в Баку
5 августа 2022 г. 16:49
Лавров: Москва не видела предложения Пашиняна по миротворческой миссии РФ в Азербайджане
Лавров: Москва не видела предложения Пашиняна по миротворческой миссии РФ в Азербайджане
5 августа 2022 г. 10:20
Азербайджан завершает строительство новой дороги, альтернативной Лачинскому коридору
Азербайджан завершает строительство новой дороги, альтернативной Лачинскому коридору
5 августа 2022 г. 08:37
Президент: Необходимо обеспечить вывод из Азербайджана незаконных армянских воинских формирований
Президент: Необходимо обеспечить вывод из Азербайджана незаконных армянских воинских формирований
5 августа 2022 г. 08:33
Российский политолог: Армения пытается спровоцировать ссору между Азербайджаном и Россией
Российский политолог: Армения пытается спровоцировать ссору между Азербайджаном и Россией
4 августа 2022 г. 18:09
Коротченко: Наличие вооруженных армян на территории Карабаха - источник провокаций
Коротченко: Наличие вооруженных армян на территории Карабаха - источник провокаций
4 августа 2022 г. 17:14
МИД РФ: Российская сторона находится в тесном контакте с Баку и Ереваном 
МИД РФ: Российская сторона находится в тесном контакте с Баку и Ереваном 
4 августа 2022 г. 16:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi