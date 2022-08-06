Ильхам Алиев заявил, что армянские вооруженные отряды на территории Азербайджана устраивают провокации

Военная провокация совершена незаконными армянскими вооруженными формированиями на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент.

Военная провокация совершена незаконными армянскими вооруженными формированиями на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном 5 августа.

Отметив, что вся ответственность за возникшую напряженность ложится на официальный Ереван, президент Ильхам Алиев сказал, что незаконные армянские вооруженные отряды на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, совершили военную провокацию, в результате чего погиб азербайджанский военнослужащий. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что азербайджанская сторона приняла необходимые ответные меры для пресечения этой военной провокации.