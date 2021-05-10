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Ильхам Алиев: Зангерзурский коридор должен быть и будет открыт

Ильхам Алиев: Зангерзурский коридор должен быть и будет открыт Недавно я осмотрел разрушенную армянами железнодорожную станцию поселка Миндживан, расположенную примерно в 50-60 километрах отсюда. Железной дороги там нет. Ненавистный враг разрушил, разграбил всю железнодорожную инфраструктуру. Там будет один центр, зд
Карабах
10 мая 2021 г. 23:16
Ильхам Алиев: Зангерзурский коридор должен быть и будет открыт
Ильхам Алиев

Недавно я осмотрел разрушенную армянами железнодорожную станцию поселка Миндживан, расположенную примерно в 50-60 километрах отсюда. Железной дороги там нет. Ненавистный враг разрушил, разграбил всю железнодорожную инфраструктуру. Там будет один центр, здесь – другой. Зангилан от Нахчывана отделяет всего лишь 40-километровый Зангерзурский коридор, который должен быть и будет открыт.

Как передает Report, об этом 10 мая в интервью Азербайджанскому телевидению заявил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в рамках поездки в Нахчыванскую Автономную Республику.

Президент сказал, что это закреплено в совместном Заявлении от 10 ноября: «По этому вопросу уже предпринимаются серьезные шаги и на заседаниях, проводимых функционирующей после этого рабочей группой на уровне заместителей премьер-министров Азербайджана, Армении и России. С уверенностью могу сказать, что железнодорожный коридор будет открыт. Пусть никто не сомневается в этом. Конечно, Азербайджан выполнит свои обязанности.

Как вам известно, я заложил фундамент железной дороги Горадиз-Агбенд. Здесь будет построен недостающий 15-16 километровый участок - от Ордубада до границы с Арменией. Нахчыванская железная дорога функционирует, сейчас осуществляются как пассажиро-, так и грузоперевозки. То есть, после строительства на территории Азербайджана железной дороги Горадиз-Агбенд будет создана вся инфраструктура», - сказал Президент Ильхам Алиев.

«Что касается участка на территории Армении, то, как вам известно, понятия Армянские железные дороги нет. Российские железные дороги владеют всеми железными дорогами Армении. Значит, армянские железные дороги принадлежат ей. Поэтому мы больше обсуждаем данный вопрос с российской стороной. Соединение Зангилана, расположенного в регионе Восточного Зангезура, с Западным Зангезуром – нашей древней землей, а вслед за этим через Ордубад - с Нахчываном и Турцией станет нашим очередным историческим достижением. Уверен, что это произойдет, у меня нет никаких сомнений. Еще раз хочу сказать, что Азербайджан выполнит стоящие перед ним задачи и сделает все возможное для того, чтобы в реализации этого проекта не было никаких проблем», - заявил глава государства.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: “Zəngəzur dəhlizi açılmalıdır və açılacaq”

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