Ильхам Алиев: Я сказал, что выбрасываю в мусорное ведро все семь условий Пашиняна

Если бы он послушался, то не оказался бы в таком позорном положении

"Как президент, я на протяжении этих лет делал все возможное, чтобы нагорно-карабахская проблема всегда была на повестке дня, причем всегда в центре повестки дня. Чтобы чувства патриотизма, национальной гордости, солидарности внутри страны поднялись на более высокий уровень. Чтобы этот вопрос всегда находился на повестке дня на международном уровне".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев сказал в обращении к народу.

"Пусть все знают, в чем заключается правда, пусть все знают, кто агрессор, кто пострадавшая сторона, и мы добились этого. Сейчас все в мире знают это. Если мы обратим внимание на зарубежную печать в период Отечественной войны, то увидим, что, конечно, преобладают предвзятые, исламофобские, антиазербайджанские, проармянские статьи и репортажи. Но в то же время, в отличие от предыдущего периода, было опубликовано и много объективных, отражающих правду репортажей, статей.

Могу сказать, что мы победили в информационной войне. Мы победили на поле боя, победили в информационном пространстве, победили в политической плоскости. Результаты войны оказались такими, как я говорил. Я с первых дней говорил, что этот вопрос должен быть решен военно-политическим путем. Я говорил, что мы можем в любой момент остановить решение вопроса военным путем и готовы к этому. При одном условии, Пашинян лично должен сказать, когда он покинет наши земли. Он должен взять обязательство, назвать дату. Должен сказать, когда покинет наши земли. Как только это произойдет, я прекращаю наши наступательные операции. Он уже наказан. Хотя в то время, когда он выдвинул нам 7 условий, я сказал: У меня есть одно условие - я выбрасываю в мусорное ведро все твои семь условий, - убирайся вон, уходи с нашей земли. Уходи по своей воле. Если бы он послушался, то не оказался бы в таком позорном положении", - добавил глава государства.