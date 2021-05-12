Ильхам Алиев: Я не видел в мире города, похожего на Шушу, возможно, такого и нет

Ильхам Алиев: Я не видел в мире города, похожего на Шушу, возможно, такого и нет

Дорогие друзья, уверен, что многие из вас впервые приехали сюда после оккупации, видите, чувствуете это

https://static.report.az/photo/34bb5972-df8d-392d-a3bb-4304f3abfea7.jpg https://static.report.az/photo/34bb5972-df8d-392d-a3bb-4304f3abfea7.jpg Ильхам Алиев

"Дорогие друзья, уверен, что многие из вас впервые приехали сюда после оккупации, видите, чувствуете это. Я уже в третий раз нахожусь в Шуше и говорил, что всякий раз, приезжая сюда, хочу остаться, не хочу отсюда уезжать. У Шуши своя аура". Как передает Report, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на открытии фестиваля "Харыбюльбюль" в Шуше. "Я не видел в мире города, похожего на Шушу, возможно, такого и нет. Сегодня мы после долгого перерыва собрались в свободной Шуше. Сегодня на Джыдыр дюзю будет звучать азербайджанский мугам. После долгого перерыва мы отметим в Шуше этот прекрасный музыкальный праздник. Сегодня в подлинном смысле слова музыкальный праздник. Да, 8 ноября мы вернулись в Шушу с боями, сражаясь, проливая кровь. Но сегодня азербайджанская культура, видные представители азербайджанской культуры вернулись в Шушу, и это возвращение - реальность, с которой все должны считаться. Отныне мы всегда будем жить в Шуше, ее восстановление уже началось. Данные указания выполняются. Мечеть Юхары Говхар ага уже отремонтирована, завтра там будет совершен праздничный намаз", - сказал Ильхам Алиев. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram