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Ильхам Алиев: Я не видел в мире города, похожего на Шушу, возможно, такого и нет

Ильхам Алиев: Я не видел в мире города, похожего на Шушу, возможно, такого и нет Дорогие друзья, уверен, что многие из вас впервые приехали сюда после оккупации, видите, чувствуете это
Карабах
12 мая 2021 г. 20:40
Ильхам Алиев: Я не видел в мире города, похожего на Шушу, возможно, такого и нет
Ильхам Алиев

"Дорогие друзья, уверен, что многие из вас впервые приехали сюда после оккупации, видите, чувствуете это. Я уже в третий раз нахожусь в Шуше и говорил, что всякий раз, приезжая сюда, хочу остаться, не хочу отсюда уезжать. У Шуши своя аура".

Как передает Report, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на открытии фестиваля "Харыбюльбюль" в Шуше.

"Я не видел в мире города, похожего на Шушу, возможно, такого и нет. Сегодня мы после долгого перерыва собрались в свободной Шуше. Сегодня на Джыдыр дюзю будет звучать азербайджанский мугам. После долгого перерыва мы отметим в Шуше этот прекрасный музыкальный праздник. Сегодня в подлинном смысле слова музыкальный праздник. Да, 8 ноября мы вернулись в Шушу с боями, сражаясь, проливая кровь. Но сегодня азербайджанская культура, видные представители азербайджанской культуры вернулись в Шушу, и это возвращение - реальность, с которой все должны считаться.

Отныне мы всегда будем жить в Шуше, ее восстановление уже началось. Данные указания выполняются. Мечеть Юхары Говхар ага уже отремонтирована, завтра там будет совершен праздничный намаз", - сказал Ильхам Алиев.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Mən dünyada Şuşaya bənzər şəhər görməmişəm, bəlkə də yoxdur"

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