Ильхам Алиев: вызывает серьезную озабоченность, что около 10 тыс. военнослужащих армянских ВС до сих пор находятся на территории Азербайджана

Ильхам Алиев: вызывает серьезную озабоченность, что около 10 тыс. военнослужащих армянских ВС до сих пор находятся на территории Азербайджана

Вызывает серьезную обеспокоенность использование Арменией вспомогательной дороги к Лачынской дороге для осуществления незаконных военных перевозок и ротации личного состава на азербайджанских территориях, где временно дислоцированы российские миротворцы,

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Вызывает серьезную обеспокоенность использование Арменией вспомогательной дороги к Лачынской дороге для осуществления незаконных военных перевозок и ротации личного состава на азербайджанских территориях, где временно дислоцированы российские миротворцы, а также тот факт, что около 10 тысяч военнослужащих армянских вооруженных сил до сих пор находятся на территории Азербайджана. Как сообщает Report , об этом заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном. В этой связи глава государства особо подчеркнул необходимость создания пограничного контрольно-пропускного пункта на последней точке Лачынской дороги на армяно-азербайджанской границе. Подпишитесь на наш Telegram канал