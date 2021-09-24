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Ильхам Алиев: Высоко оцениваю деятельность Сил специального назначения

Ильхам Алиев: Высоко оцениваю деятельность Сил специального назначения Силы специального назначения Министерства обороны сыграли решающую роль в проведении важнейших операций по освобождению оккупированных территорий, в первую очередь Шушинской операции, но не только.
Карабах
24 сентября 2021 г. 10:54
Ильхам Алиев: Высоко оцениваю деятельность Сил специального назначения

Силы специального назначения Министерства обороны сыграли решающую роль в проведении важнейших операций по освобождению оккупированных территорий, в первую очередь Шушинской операции, но не только.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в эксклюзивном интервью журналу "Национальная оборона".

"Наши ССН воевали самоотверженно, идя на смерть во многих операциях, они продемонстрировали и профессионализм, и самопожертвование", - заявил президент.

Он отметил, что всегда уделял особое внимание Силам специального назначения, их оснащению и комплектованию, боевой подготовке: "Я неоднократно встречался с личным составом ССН и был убежден, что мы создали очень боеспособные части, которые могли решать самые сложные боевые задачи.

И если опять вернуться к ходу прошлогодних боевых действий – сам рельеф местности был для нас невыгоден. Мы по существу взбирались в горы. Армянская же сторона заняла все ключевые позиции на высотах, создав несколько укрепленных линий обороны. Сам горный рельеф – это тоже линия обороны, и очень сложная. Поэтому ССН пришлось проявить чудеса профессионализма, воли, силы, и любви к Родине. В целом я очень высоко оцениваю деятельность Сил специального назначения".

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