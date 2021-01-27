Ильхам Алиев: Вся их история построена на фальсификации и мифологии

Находясь в Шуше, я своими глазами видел эти разрушения, словно там пронеслось дикое племя

"Шуша – наш исторический город, и мы вернулись в этот город. Если армяне считали этот город своим, то почему за 28 лет ничего здесь не создали? Почему не смогли сохранить исторические памятники Шуши?".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, принимая в видеоформате Айдына Керимова в связи с назначением его специальным представителем президента в Шушинском районе.

Глава государства отметил, что все родники были осушены: "В каждом квартале был родник, сегодня ни в одном из них нет воды. Хорошо, если это ваш город, то почему вы осушили родники? Все исторические памятники разрушены до основания. Если это ваш город, то почему вы разрушили памятники? Если Армения заявляла о том, что освободила Шушу, то от кого освободила? От мирного населения? От азербайджанцев? Хорошо, если вы считали, что освободили, то почему разрушили здания? Если это армянский город, то почему вы сравняли его с землей? Там разрушены не только наши мечети, но и все здания. Остались лишь построенные в советское время "хрущевки", грубо нарушавшие архитектурный ансамбль Шуши, там они и проживали. Находясь в Шуше, я своими глазами видел эти разрушения. Словно там пронеслось дикое племя - в такое состояние вандалы привели Шушу. А потом говорят, что Шуша – армянский город. Это – очередная армянская ложь, фальсификация! Вся их история построена на фальсификации и мифологии. Они и их покровители в различных странах создали для них фальшивую историю, эта фальсификация продолжается и сегодня".