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Ильхам Алиев: Все уже привыкли, что азербайджанская армия идет вперед

Ильхам Алиев: Все уже привыкли, что азербайджанская армия идет вперед "С самого начала военных действий мы ощутили радость победы, которую ждали так долго".
Карабах
24 сентября 2021 г. 10:17
Ильхам Алиев: Все уже привыкли, что азербайджанская армия идет вперед

"С самого начала военных действий мы ощутили радость победы, которую ждали так долго".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в эксклюзивном интервью журналу "Национальная оборона".

"Я уже сказал, что 27 сентября были освобождены многие населенные пункты. И азербайджанское общество практически каждый день ждало от меня новых сообщений в ходе моих выступлений либо обращений к народу. И когда на несколько дней вдруг возникала пауза – все думали: не случилось ли что? Ведь все уже привыкли, что азербайджанская армия идет вперед", - заявил президент.

Глава государства отметил, что все операции планировались так, чтобы минимизировать потери: "Поэтому воспринималось с удивлением, что Азербайджан, который проводил контрнаступательную операцию, имел намного меньше потерь, чем Армения, которая постоянно «тактически отступала», как они говорили. Полагаю, сочетание этих факторов придавала уверенность и мне, и азербайджанской армии, и азербайджанскому народу".

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Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev: "Hamı Azərbaycan ordusunun irəliləməsinə öyrəşmişdi"
Версия на английском языке Ilham Aliyev: Everyone already got used to Azerbaijani army’s advancing

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