Ильхам Алиев: Враг ответит за все военные преступления

"Справа дома граждан Азербайджана, разрушенные врагом. Пусть видит весь мир, во что озверевший враг превратил наши деревни. С какими дикарями мы были лицом к лицу. Каких злодеев мы победили. Весь мир должен это увидеть. Нет ни одного целого здания. Все разрушили. Они разрушили наши дома, деревни, использовали наши земли. Враг ответит за все военные преступления. В Агдам мы также пригласим журналистов, в том числе иностранных журналистов, представителей дипломатического корпуса”.
Как сообщает Report, об этом во время визита в Агдам заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев.