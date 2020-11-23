Ильхам Алиев: Враг ответит за все военные преступления

"Справа дома граждан Азербайджана, разрушенные врагом. Пусть видит весь мир, во что озверевший враг превратил наши деревни. С какими дикарями мы были лицом к лицу. Каких злодеев мы победили. Весь мир должен это увидеть. Нет ни одного целого здания. Все ра

"Справа дома граждан Азербайджана, разрушенные врагом. Пусть видит весь мир, во что озверевший враг превратил наши деревни. С какими дикарями мы были лицом к лицу. Каких злодеев мы победили. Весь мир должен это увидеть. Нет ни одного целого здания. Все разрушили. Они разрушили наши дома, деревни, использовали наши земли. Враг ответит за все военные преступления. В Агдам мы также пригласим журналистов, в том числе иностранных журналистов, представителей дипломатического корпуса”.

Как сообщает Report, об этом во время визита в Агдам заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев.