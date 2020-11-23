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Ильхам Алиев: Враг ответит за все военные преступления

Ильхам Алиев: Враг ответит за все военные преступления "Справа дома граждан Азербайджана, разрушенные врагом. Пусть видит весь мир, во что озверевший враг превратил наши деревни. С какими дикарями мы были лицом к лицу. Каких злодеев мы победили. Весь мир должен это увидеть. Нет ни одного целого здания. Все ра
Карабах
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23 ноября 2020 г. 18:54
Ильхам Алиев: Враг ответит за все военные преступления

"Справа дома граждан Азербайджана, разрушенные врагом. Пусть видит весь мир, во что озверевший враг превратил наши деревни. С какими дикарями мы были лицом к лицу. Каких злодеев мы победили. Весь мир должен это увидеть. Нет ни одного целого здания. Все разрушили. Они разрушили наши дома, деревни, использовали наши земли. Враг ответит за все военные преступления. В Агдам мы также пригласим журналистов, в том числе иностранных журналистов, представителей дипломатического корпуса”.

Как сообщает Report, об этом во время визита в Агдам заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Bütün hərbi cinayətlərə görə düşmən cavab verəcək"

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