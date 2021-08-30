О нас
Report Georgia
Аудио новости

Ильхам Алиев: Возрождение Шуши идет быстрыми темпами

Ильхам Алиев: Возрождение Шуши идет быстрыми темпами Пятизвездочный отель будет построен в прекрасном месте. Самым важным мероприятием была закладка вчера фундамента нового жилого комплекса. Этот жилой комплекс будет построен на основе генерального плана Шуши. Генеральный план Шуши утвержден и это очень под
Карабах
30 августа 2021 г. 14:08
Ильхам Алиев: Возрождение Шуши идет быстрыми темпами

Пятизвездочный отель будет построен в прекрасном месте. Самым важным мероприятием была закладка вчера фундамента нового жилого комплекса. Этот жилой комплекс будет построен на основе генерального плана Шуши. Генеральный план Шуши утвержден и это очень подробный, хорошо проработанный план. На первом этапе там планируется построить 25 трех-, четырех- и пятиэтажных жилых домов, чтобы граждане уже начали возвращаться в Шушу.

Как сообщает Report, об этом 30 августа во время выступления на официальном открытии Дней поэзии Вагифа, организованного Фондом Гейдара Алиева в родном городе поэта впервые после освобождения Шуши от оккупации, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Эти комплексные меры показывают, что возрождение Шуши идет быстрыми темпами, и шушинцы возвращаются в Шушу. Они приезжают группами, посещают свой родной город. Одновременно жители Шуши обеспечиваются работой на уже открытых здесь объектах. Таким образом, мы вновь возродим Шушу", - сказал глава государства.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Şuşanın dirçəldilməsi sürətlə gedir və şuşalılar Şuşaya qayıdırlar"

Самое важное

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Дней поэзии Вагифа в Шуше
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Дней поэзии Вагифа в Шуше
30 августа 2021 г. 11:53
Замглавы МИД: На освобожденных от оккупации территориях найдены массовые захоронения
Замглавы МИД: На освобожденных от оккупации территориях найдены массовые захоронения
30 августа 2021 г. 10:37
Обнародовано число пропавших без вести в Первой Карабахской войне граждан Азербайджана
ФотоОбнародовано число пропавших без вести в Первой Карабахской войне граждан Азербайджана
30 августа 2021 г. 10:18
Президенту Ильхаму Алиеву представлен генеральный план города Шуша
ФотоПрезиденту Ильхаму Алиеву представлен генеральный план города Шуша
29 августа 2021 г. 23:19
Сегодня день рождения журналистов-шехидов – Чингиза Мустафаева и Сираджа Абышова
Сегодня день рождения журналистов-шехидов – Чингиза Мустафаева и Сираджа Абышова
29 августа 2021 г. 14:37
Внесены изменения в правила в связи с проведением свадеб в Азербайджане
Внесены изменения в правила в связи с проведением свадеб в Азербайджане
28 августа 2021 г. 13:08
Для путешествующих из Азербайджана в Россию вступают в силу новые правила въезда  
Для путешествующих из Азербайджана в Россию вступают в силу новые правила въезда  
28 августа 2021 г. 12:16
Трагедия в Баллыгая, нашедшая отмщение
Трагедия в Баллыгая, нашедшая отмщение
28 августа 2021 г. 09:43
Азербайджанские миротворцы вернулись на родину
ФотоАзербайджанские миротворцы вернулись на родину
27 августа 2021 г. 18:06
Токио-2020: Азербайджанская паралимпийка завоевала золото
ФотоТокио-2020: Азербайджанская паралимпийка завоевала золото
27 августа 2021 г. 11:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi