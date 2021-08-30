Ильхам Алиев: Возрождение Шуши идет быстрыми темпами

Пятизвездочный отель будет построен в прекрасном месте. Самым важным мероприятием была закладка вчера фундамента нового жилого комплекса. Этот жилой комплекс будет построен на основе генерального плана Шуши. Генеральный план Шуши утвержден и это очень под

Пятизвездочный отель будет построен в прекрасном месте. Самым важным мероприятием была закладка вчера фундамента нового жилого комплекса. Этот жилой комплекс будет построен на основе генерального плана Шуши. Генеральный план Шуши утвержден и это очень подробный, хорошо проработанный план. На первом этапе там планируется построить 25 трех-, четырех- и пятиэтажных жилых домов, чтобы граждане уже начали возвращаться в Шушу.

Как сообщает Report, об этом 30 августа во время выступления на официальном открытии Дней поэзии Вагифа, организованного Фондом Гейдара Алиева в родном городе поэта впервые после освобождения Шуши от оккупации, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Эти комплексные меры показывают, что возрождение Шуши идет быстрыми темпами, и шушинцы возвращаются в Шушу. Они приезжают группами, посещают свой родной город. Одновременно жители Шуши обеспечиваются работой на уже открытых здесь объектах. Таким образом, мы вновь возродим Шушу", - сказал глава государства.