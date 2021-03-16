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Президент: Во время войны потерь среди гражданского армянского населения было достаточно мало

Президент: Во время войны потерь среди гражданского армянского населения было достаточно мало "В целом, во время 44-дневной войны потерь среди гражданского армянского населения было достаточно мало, потому что Азербайджанская армия никогда не воевала с гражданским населением".
Карабах
16 марта 2021 г. 19:20
Президент: Во время войны потерь среди гражданского армянского населения было достаточно мало

"В целом, во время 44-дневной войны потерь среди гражданского армянского населения было достаточно мало, потому что Азербайджанская армия никогда не воевала с гражданским населением".

Как сообщает Report, об этом в своем выступлении после поднятия государственного флага в поселке Гадрут сказал президент Азербайджана, победоносный Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев.

"В отличие от армян, мы во время войны воевали только против военных формирований, нанесли им поражение и изгнали с наших земель. Что касается гражданского населения, то, по статистике Армении, во время войны погибло около 40 гражданских лиц, и подавляющее большинство их составляли гражданские лица, участвовавшие в военных операциях", - сказал глава государства.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Müharibə zamanı mülki erməni əhali arasında itkilər kifayət qədər az idi"

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