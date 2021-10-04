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Ильхам Алиев: Вернуть всего спустя год жизнь на полностью разрушенные территории свидетельствует о большом потенциале

Ильхам Алиев: Вернуть всего спустя год жизнь на полностью разрушенные территории свидетельствует о большом потенциале Сегодня состоится презентация генерального плана города Джебраил, началась активная работа. Оценивая сегодня проделанную за год работу, мы видим, какой огромный потенциал у нашего государства, народа.
Карабах
4 октября 2021 г. 17:40
Ильхам Алиев: Вернуть всего спустя год жизнь на полностью разрушенные территории свидетельствует о большом потенциале
Ильхам Алиев

Сегодня состоится презентация генерального плана города Джебраил, началась активная работа. Оценивая сегодня проделанную за год работу, мы видим, какой огромный потенциал у нашего государства, народа.

Как сообщает Report, об этом заявил президент, верховный главнокомандующий Ильхам Алиев, выступая на встрече с представителями общественности Джебраильского района.

"Мы мобилизовали и мобилизуем все силы, чтобы в короткие сроки реконструировать, восстановить Джебраил и все другие наши районы. Каждый, кто приезжает сюда, видит эти руины и становится свидетелем армянского зверства, армянского вандализма. Это зверство, этот вандализм были совершены во время оккупации. Во время войны не могло быть столько разрушений. Во время оккупации армяне занимались грабежом, разбоем, разбирая по кирпичику все дома, здания, и весь мир закрывал на это глаза", - сказал глава государства.

Президент отметил, что сегодня это видит весь мир, а те, кто не хочет этого видеть, должны увидеть. "Потому что от города Джебраил, можно сказать, не осталось и следа. Остались всего два пятиэтажных здания, которые использовали армянские военнослужащие, и они превратили бывшую больницу в воинскую часть. Все остальные здания, все исторические памятники они сравняли с землей", - подчеркнул президент Азербайджана.

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