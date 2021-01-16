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Ильхам Алиев: В то время я стоял на этом месте рядом с отцом

Ильхам Алиев: В то время я стоял на этом месте рядом с отцом «Открытие мавзолея Моллы Панаха Вагифа, построенного по инициативе великого лидера Гейдара Алиева, состоялось ровно 39 лет назад – 14 января 1982 года. Я помню этот исторический день. В то время я стоял на этом месте рядом с отцом. Есть и исторические вид
Карабах
16 января 2021 г. 02:58
Ильхам Алиев: В то время я стоял на этом месте рядом с отцом

«Открытие мавзолея Моллы Панаха Вагифа, построенного по инициативе великого лидера Гейдара Алиева, состоялось ровно 39 лет назад – 14 января 1982 года. Я помню этот исторический день. В то время я стоял на этом месте рядом с отцом. Есть и исторические видеокадры».

Как передает Report, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе поездки в Шушу 14 января во время посещения мавзолея Вагифа.

«Была очень морозная, снежная погода. Шел сильный снег. Но, несмотря на это, люди, азербайджанская интеллигенция, собравшиеся на данное мероприятие, не ощущали холода. Потому что открывался грандиозный мавзолей Моллы Панаха Вагифа - визиря Карабахского хана. Эту инициативу выдвинул великий лидер Гейдар Алиев, под его руководством были проведены строительные работы и возведен красивый, величественный мавзолей.

В то время – в советский период возведение мавзолея в честь человека, являвшегося визирем хана, было необычным событием. Сейчас каждый может считать это естественным событием, но в то время – в период социализма возведение мавзолея в честь визиря хана было действительно чрезвычайным событием. Именно благодаря настоянию и смелости Гейдара Алиева Азербайджан в то время смог добиться этого. Это место тоже было выбрано неслучайно. Здесь находится могила Моллы Панаха Вагифа. Создание и открытие мавзолея, с одной стороны, являлось признаком уважения Азербайджанской Республики к своей истории, а азербайджанского народа - к своим гениальным личностям. С другой стороны, открытие мавзолея в Шуше еще раз подтверждало, что Шуша – это азербайджанский город» - заявил глава государства.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "O vaxt atamla bərabər, bax, bu yerdə mən də durmuşdum"

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