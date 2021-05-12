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Ильхам Алиев: В следующем году мы отметим 270-летие Шуши

Ильхам Алиев: В следующем году мы отметим 270-летие Шуши Шуша - национальное достояние азербайджанского народа
Карабах
12 мая 2021 г. 21:07
Ильхам Алиев: В следующем году мы отметим 270-летие Шуши
Ильхам Алиев

"Шуша - национальное достояние азербайджанского народа. Объявление недавно города Шуша культурной столицей Азербайджана еще раз подтверждает это. Шуша - древний азербайджанский город".

Как передает Report, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на открытии фестиваля "Харыбюльбюль" в Шуше.

"В следующем году мы отметим 270-летие Шуши. В 1752 году Панахали хан основал Шушу, и с того времени до периода оккупации в этом городе всегда жили азербайджанцы. Армяне, как ни старались, не смогли стереть азербайджанский дух Шуши. Да, ненавистный враг разрушил здания, наши мечети, исторические памятники. Но Шуша смогла сохранить азербайджанский дух. 28 с половиной лет Шуша находилась в плену, но не покорилась, не сломилась, не потеряла достоинство, сохранила национальный дух, азербайджанский дух", - сказал Президент Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan lideri: "Gələn il biz Şuşanın 270 illiyini qeyd edəcəyik"

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