О нас
Report Georgia
Аудио новости

Ильхам Алиев: В Шуше разрушены дома, исторические памятники, мечети

Ильхам Алиев: В Шуше разрушены дома, исторические памятники, мечети "Шуша – наш древний город. Сколько бы ни твердили армянская пропаганда, лжеученые, политики-аферисты, международные круги, - бесполезно, есть история"
Карабах
20 марта 2021 г. 10:41
Ильхам Алиев: В Шуше разрушены дома, исторические памятники, мечети

"Шуша – наш древний город. Сколько бы ни твердили армянская пропаганда, лжеученые, политики-аферисты, международные круги, - бесполезно, есть история. Панах-Али хан основал Шушу, построил, создал ее. А мы вызволили Шушу из плена и вернули ее нашему народу, государству".

Как сообщает Report, об этом заявил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в своем обращении с Джыдыр-дюзю в Шуше.

"Шуша – древний азербайджанский город, так было всегда. Как ни старался ненавистный враг на протяжении последних 28 лет, он не смог изменить азербайджанский дух, азербайджанский облик Шуши. Да, разрушены дома, исторические памятники, мечети, построено несколько уродливых зданий. Здесь фактически не проводилось никакого строительства. Лишь в оставшихся с советских времен тех "хрущевках" проживали около 2 тысяч армян, в основном – военнослужащие, их семьи. Если это армянский город, то почему армяне не жили здесь? Потому что у них нет здесь истории. Если это армянский город, то почему они привели его в такое ужасное состояние? Почему разграбили Шушу, почему не восстановили ее за 28 лет? Где же их меценаты? Они твердили: меценаты сделали то, сделали это, дали деньги на то, на это. Ежегодно проводили марафоны, собирали десятки миллионов долларов. Теперь выясняется, что эти деньги шли в карман бывшего руководства. Я неоднократно приезжал на освобожденные земли. Такой нищеты, которая есть здесь, возможно, нет нигде в мире. Что же они сделали? Все это было ложью, фальсификацией, они фальсифицировали реальность точно так же, как и историю. Их сети функционируют в различных столицах мира, передают фальшивую информацию, вокруг которой впоследствии проводились обсуждения, и то, чего не было, преподносилось как реальность", - сказал президент.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Tarixi abidələr, məscidlər sökülüb, bir neçə eybəcər bina tikilib"

Новости партнеров

Самое читаемое

Опасность британского штамма COVID-19 в Азербайджане может привести к локдауну
Опасность британского штамма COVID-19 в Азербайджане может привести к локдауну
17 марта 2021 г. 17:07
В Баку администратор ресторана оштрафован на 4 тыс. манатов
В Баку администратор ресторана оштрафован на 4 тыс. манатов
15 марта 2021 г. 17:25
Британский эксперт назвал причины победы Азербайджана в Карабахе
Британский эксперт назвал причины победы Азербайджана в Карабахе
14 марта 2021 г. 19:31
Генпрокуратура Азербайджана: Арестован генерал-лейтенант Ровшан Акберов
Генпрокуратура Азербайджана: Арестован генерал-лейтенант Ровшан Акберов
16 марта 2021 г. 08:46
АИФ о разгроме армян в Карабахе: Вот и дохохотались
АИФ о разгроме армян в Карабахе: Вот и дохохотались
13 марта 2021 г. 12:23
Главный инфекционист: В канун Новруза необходимо строго соблюдать правила карантина
Главный инфекционист: В канун Новруза необходимо строго соблюдать правила карантина
17 марта 2021 г. 16:26
В Баку оштрафована частная медклиника
В Баку оштрафована частная медклиника
13 марта 2021 г. 11:20
Мессенджер WhatsApp предупреждает своих пользователей об отключении
Мессенджер WhatsApp предупреждает своих пользователей об отключении
15 марта 2021 г. 17:51
Срок особого карантинного режима на территории Азербайджана продлен
Срок особого карантинного режима на территории Азербайджана продлен
19 марта 2021 г. 16:04
Скончалась заразившаяся COVID-19 учительница начальных классов
Скончалась заразившаяся COVID-19 учительница начальных классов
18 марта 2021 г. 15:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi