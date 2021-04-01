Ильхам Алиев: В настоящее время нет территориальной единицы под названием Нагорный Карабах

«Еще одним провокационным шагом стало проведение в древнем азербайджанском городе, нашей культурной столице Шуше инаугурации главаря незаконного режима хунты, бывшего нагорно-карабахского режима. Это было оскорблением азербайджанского народа».

«Еще одним провокационным шагом стало проведение в древнем азербайджанском городе, нашей культурной столице Шуше инаугурации главаря незаконного режима хунты, бывшего нагорно-карабахского режима. Это было оскорблением азербайджанского народа».

Как передает Report, об этом сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, выступая на неформальном Саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в формате видеоконференции.

«Перевод так называемого парламента так называемой «Нагорно-Карабахской республики» в Шушу и строительство здания для парламента – оно будет уничтожено или снесено – было провокационным шагом. То есть, все эти шаги свидетельствовали о том, что Армения втягивает нас в провокацию, ждет от нас жесткой реакции, чтобы после этого свалить вину на нас и затянуть вопрос еще на 30 лет. Мы не поддались на провокацию. Мы вели себя сдержано, в соответствии со всеми нормами и принципами международного права. Поэтому Армения летом прошлого года совершила против нас военную провокацию. Наши позиции на армяно-азербайджанской государственной границе подверглись обстрелу. Армянские воинские формирования попытались пересечь нашу границу, погибло несколько наших военнослужащих. Мы дали им достойный ответ и заставили отступить. Но мы не перешли армяно-азербайджанскую государственную границу. Военные столкновения, продолжавшиеся несколько дней, прекратились, потому что у нас не было намерений вести войну на территории Армении. Хотя при желании мы спокойно могли бы войти на территорию Армении. Спустя месяц – в августе была совершена новая провокация, в Азербайджан заслана диверсионная группа. Руководитель диверсионной группы был задержан и дал показания о том, что направлен в Азербайджан для осуществления террористических актов. Это была очередная провокация. Наконец, в конце сентября наши военные позиции и населенные пункты подверглись артиллерийскому обстрелу, в результате чего погибли несколько военнослужащих и гражданских лиц. Мы, естественно, дали адекватный ответ на это и, проведя контрнаступательную операцию, заслуженно наказали врага. Продолжавшаяся 44 дня II Карабахская война завершилась полной победой Азербайджана. Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, во время войны мы, сражаясь, освободили более 300 городов и сел. 8 ноября наш исторический город Шуша был освобожден от оккупантов, и Армения вынуждена была подписать акт о капитуляции.

В ночь с 9 на 10 ноября президенты Азербайджана и России, премьер-министр Армении подписали Заявление. На основании данного Заявления другие наши районы были возвращены Азербайджану политическим путем. Таким образом, вопрос был решен военно-политическим путем. Уже можно с полной уверенностью сказать, что нагорно-карабахский вопрос, нагорно-карабахский конфликт урегулирован. В настоящее время нет территориальной единицы под названием Нагорный Карабах. Азербайджан решил этот вопрос, одержал историческую Победу, на разрушенных территориях начались восстановительные работы», - сказал глава государства.