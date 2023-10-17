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Ильхам Алиев: В конце 2026 года в Физулинском районе будут проживать 22 тыс. человек

Ильхам Алиев: В конце 2026 года в Физулинском районе будут проживать 22 тыс. человек Физули сейчас полностью перестраивается. Вчера, находясь здесь, мы заложили фундамент нескольких важных объектов. Были заложены фундаменты двух сел, детского сада, спортивного комплекса, новых жилых кварталов, административного центра.
Карабах
17 октября 2023 г. 13:48
Ильхам Алиев: В конце 2026 года в Физулинском районе будут проживать 22 тыс. человек

Физули сейчас полностью перестраивается. Вчера, находясь здесь, мы заложили фундамент нескольких важных объектов. Были заложены фундаменты двух сел, детского сада, спортивного комплекса, новых жилых кварталов, административного центра.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев на состоявшейся 17 октября встрече с жителями, переселившимися в город Физули, и представителями общественности района в "День города Физули".

"То есть по прошествии месяцев и число проживающих здесь людей, естественно, будет увеличиваться. Вчера мне сообщили, что уже размещено более 800 человек. До конца года здесь будут жить около 2 тысяч человек. По итогам реализации первого этапа нашей Программы "Великого возвращения" - в конце 2026 года в Физулинском районе будут проживать 22 тысячи человек", - подчеркнул глава государства.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: A total of 22,000 people will live in Fuzuli district at the end of 2026
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "2026-cı ilin sonunda Füzuli rayonunda 22 min insan yaşayacaq"

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