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Ильхам Алиев: В июле, когда против нас была совершена провокация на границе, мы также могли перейти в контрнаступление

Ильхам Алиев: В июле, когда против нас была совершена провокация на границе, мы также могли перейти в контрнаступление "После войны в мире сегодня возникла новая реальность. Эту реальность создали мы, азербайджанский народ. Мы проявили волю, показали силу. Да, мы ждали. Жизнь показала, что был выбран самый правильный момент"
Карабах
25 февраля 2021 г. 23:25
Ильхам Алиев: В июле, когда против нас была совершена провокация на границе, мы также могли перейти в контрнаступление
Ильхам Алиев

"После войны в мире сегодня возникла новая реальность. Эту реальность создали мы, азербайджанский народ. Мы проявили волю, показали силу. Да, мы ждали. Жизнь показала, что был выбран самый правильный момент".

Как передает Report, об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал 25 февраля на церемонии предоставления в жилом комплексе в бакинском поселке Рамана квартир семьям шехидов и инвалидам войны.

"В июле, когда против нас была совершена провокация на границе, мы также могли перейти в контрнаступление. Но в то время я остановил контрнаступательную операцию. Мы изгнали армян с нашей земли до границы, но не перешли границу. Нас подстрекали к этому. Пытались втянуть нас в провокацию. Если бы в то время – в июле мы перешли на территорию Армении, если бы я не остановил тогда нашу армию, то ситуация могла быть иной. По существу нас подстрекали к этому, подстрекали к провокации. Выпущенные с территории Армении ракеты привели к разрушению Гянджи, Бардинского, Тертерского, Геранбойского, Нафталанского, Агдамского, Физулинского районов. Одна из выпущенных ими ракет достигла Хызы. Посмотрите, сколько километров отделяет Хызы от зоны боевых действий. Так что такие провокационные планы были. Был выбран правильный момент и предприняты верные шаги. За 44 дня мы уничтожили армянскую армию, развеяли в пух и прах создаваемые ими веками мифы. Мы показали, что азербайджанский народ - это народ - победитель. Показали боевитость азербайджанского народа", - отметил Ильхам Алиев.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: “İyulda Ermənistan ərazisinə keçsəydik, əgər mən o vaxt ordumuzu dayandırmasaydım, vəziyyət başqa cür ola bilərdi”

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