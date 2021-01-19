Ильхам Алиев: В ближайшее время все мы увидим возрожденные города

"Что касается города Шуша, то в каком он состоянии сейчас, не может никого оставить равнодушным. Потому что эта жемчужина Кавказа, уникальный и неповторимый город, думаю, не только в нашем регионе, но и в мире, полностью в запустении".

"Что касается города Шуша, то в каком он состоянии сейчас, не может никого оставить равнодушным. Потому что эта жемчужина Кавказа, уникальный и неповторимый город, думаю, не только в нашем регионе, но и в мире, полностью в запустении".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал принимая в видеоформате генерального секретаря Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдада Амреева.

"Мечети разрушены, памятники истории и культуры также, мавзолей Вагифа разрушен, надгробная плита сломана, барельеф Вагифа сломан, бюст уничтожен, Дворец Натаван разрушен, дом Бюльбюля практически в полуразрушенном состоянии, а дома Узеира Гаджибейли уже нет, остались только стены. Это варварство. Это культурный геноцид, и этому нет никакого оправдания. Война закончилась, Азербайджан одержал победу. Но мы никогда не забудем этого и никогда не должны забыть. Поэтому по моему указанию, когда будут восстановлены все наши города, деревни, мы оставим в каждом городе, наверное, квартал, может, большую территорию, такими, какими их оставили оккупанты, с тем чтобы никогда азербайджанский народ этого не забывал, и чтобы следующие поколения помнили, что мы должны беречь свою землю и полагаться только на свои силы. Мы, конечно же, восстановим все разрушенное на оккупированных территориях. Процесс восстановления начался. Думаю, что в ближайшее время первые шаги, которые мы сделали, будут уже видны. Программа большого возвращения готовится. И думаю, в ближайшее время все мы увидим возрожденные города", - отметил президент.