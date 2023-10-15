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Ильхам Алиев: Три клоуна, называвших себя "президентом", сегодня ждут заслуженного наказания

Ильхам Алиев: Три клоуна, называвших себя "президентом", сегодня ждут заслуженного наказания "Сидевшие здесь (в здании партийного комитета Нагорно-Карабахской автономной области - ред.) три клоуна, называвших себя "президентами", сегодня ожидают заслуженного наказания. Интересно, осмелится ли и сегодня угрожать нам сидевший в одном из этих зданий
Карабах
15 октября 2023 г. 19:39
Ильхам Алиев: Три клоуна, называвших себя президентом, сегодня ждут заслуженного наказания

"Сидевшие здесь (в здании партийного комитета Нагорно-Карабахской автономной области - ред.) три клоуна, называвших себя "президентами", сегодня ожидают заслуженного наказания. Интересно, осмелится ли и сегодня угрожать нам сидевший в одном из этих зданий человек, который называл себя "премьер-министром"? Сегодня и ему чай подают тоже в следственном изоляторе".

Как передает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев во время выступления после поднятия Государственного флага Азербайджанской Республики в городе Ханкенди 15 октября.

"Сепаратист, который называл себя «министром иностранных дел», в то время с издевкой говорил, что если Азербайджан хочет поднять свой флаг в Ханкенди, то пусть откроет посольство в нашей стране. Сейчас и ему подают чай там, в изоляторе. А наш флаг - вот он, здесь. Это должно стать уроком для них. К сожалению, они так и не вняли моим словам, которые я сказал 20 лет назад, а потом неоднократно повторял. Они считали, что это просто слова. Нет, все, что я говорил, я осуществлял. Это знают все, в том числе и в Армении, и пусть не забывают этого. Пусть не забывают Отечественную войну! Пусть не забывают антитеррористические мероприятия!", - подчеркнул глава государства.

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Версия на английском языке Azerbaijani President: The three clowns who call themselves “president” are waiting for their deserved punishment today
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: "Özünü “prezident” adlandıran 3 təlxək bu gün öz layiqli cəzasını gözləyir"

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