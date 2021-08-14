Ильхам Алиев: Точность переданных армянской стороной в последнее время карт составляет всего 25 процентов

Армяне заложили там сотни тысяч мин. После окончания войны - с 10 ноября по сегодняшний день более 150 гражданских лиц и военных погибли или потеряли здоровье, подорвавшись на минах. Поэтому работы по разминированию должны идти и идут.

Армяне заложили там сотни тысяч мин. После окончания войны - с 10 ноября по сегодняшний день более 150 гражданских лиц и военных погибли или потеряли здоровье, подорвавшись на минах. Поэтому работы по разминированию должны идти и идут.

Как сообщает Report, об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в интервью телеканалу CNN Turk.

Отметив, что Армения не передает нам минные карты, глава государства отметил: "Точность переданных в последнее время карт составляет всего 25 процентов. То есть, и здесь они ведут себя неискренне. Мы не можем рисковать жизнью людей. Поэтому на освобожденных землях - в Карабахе и Восточном Зангезуре сейчас идут и работы по разминированию, в то же время ускоренными темпами ведутся инфраструктурные работы. Поехав туда, вы увидите крупные инфраструктурные проекты – дороги, линии электропередачи, водные линии, аэропорты, железные дороги. То есть, без этого жизнь туда вернуться не может. В то же время 28 мая, в День нашей независимости, был утвержден генеральный план города Агдам и работы там уже начинаются".