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Ильхам Алиев: Точность переданных армянской стороной в последнее время карт составляет всего 25 процентов

Ильхам Алиев: Точность переданных армянской стороной в последнее время карт составляет всего 25 процентов Армяне заложили там сотни тысяч мин. После окончания войны - с 10 ноября по сегодняшний день более 150 гражданских лиц и военных погибли или потеряли здоровье, подорвавшись на минах. Поэтому работы по разминированию должны идти и идут.
Карабах
14 августа 2021 г. 21:22
Ильхам Алиев: Точность переданных армянской стороной в последнее время карт составляет всего 25 процентов

Армяне заложили там сотни тысяч мин. После окончания войны - с 10 ноября по сегодняшний день более 150 гражданских лиц и военных погибли или потеряли здоровье, подорвавшись на минах. Поэтому работы по разминированию должны идти и идут.

Как сообщает Report, об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в интервью телеканалу CNN Turk.

Отметив, что Армения не передает нам минные карты, глава государства отметил: "Точность переданных в последнее время карт составляет всего 25 процентов. То есть, и здесь они ведут себя неискренне. Мы не можем рисковать жизнью людей. Поэтому на освобожденных землях - в Карабахе и Восточном Зангезуре сейчас идут и работы по разминированию, в то же время ускоренными темпами ведутся инфраструктурные работы. Поехав туда, вы увидите крупные инфраструктурные проекты – дороги, линии электропередачи, водные линии, аэропорты, железные дороги. То есть, без этого жизнь туда вернуться не может. В то же время 28 мая, в День нашей независимости, был утвержден генеральный план города Агдам и работы там уже начинаются".

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Версия на английском языке Ilham Aliyev: The accuracy of the maps provided by Armenia at the latest stage is only 25 percent
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Ermənistan tərəfindən son mərhələdə verilən xəritələrin dəqiqliyi cəmi yüzdə iyirmi beş faizdir"

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