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Ильхам Алиев: Строительство дороги Барда-Агдам реализуется в ближайшее время

Ильхам Алиев: Строительство дороги Барда-Агдам реализуется в ближайшее время Несмотря на то, что прошло четыре месяца после войны, уже начаты большие строительные работы
Карабах
16 марта 2021 г. 13:03
Ильхам Алиев: Строительство дороги Барда-Агдам реализуется в ближайшее время
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"Я снова на освобожденных от оккупации землях. Сегодня я заложу фундамент автомобильной дороги Физули-Гадрут. Строительство этой магистрали имеет большое значение для восстановления освобожденных территорий".

Как сообщает Report, об этом 15 марта заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время поездки в Физулинский и Ходжавендский районы.

По словам президента, это не первый проект, уже реализуются несколько дорожных проектов: "Началось восстановление освобожденных земель. Строится дорога из Физули в Шушу - Путь Победы. В то же время, строительство дороги Барда-Агдам будет реализовано в ближайшее время. От Горадиза до Зангилана будет проложена дорога. Одним словом, несмотря на то, что прошло четыре месяца после войны, уже начаты большие строительные работы".

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Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: "Bərdə-Ağdam yolunun çəkilişi yaxın gələcəkdə icra ediləcək"

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