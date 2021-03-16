Ильхам Алиев: Строительство дороги Барда-Агдам реализуется в ближайшее время

Несмотря на то, что прошло четыре месяца после войны, уже начаты большие строительные работы

"Я снова на освобожденных от оккупации землях. Сегодня я заложу фундамент автомобильной дороги Физули-Гадрут. Строительство этой магистрали имеет большое значение для восстановления освобожденных территорий".

Как сообщает Report, об этом 15 марта заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время поездки в Физулинский и Ходжавендский районы.

По словам президента, это не первый проект, уже реализуются несколько дорожных проектов: "Началось восстановление освобожденных земель. Строится дорога из Физули в Шушу - Путь Победы. В то же время, строительство дороги Барда-Агдам будет реализовано в ближайшее время. От Горадиза до Зангилана будет проложена дорога. Одним словом, несмотря на то, что прошло четыре месяца после войны, уже начаты большие строительные работы".