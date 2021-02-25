Ильхам Алиев: Смотрите, в каком Армения сейчас состоянии

"После того, как мы разрушили их армию, армию Армении, уничтожили живую силу, после того, как они пали ниц, были вынуждены и подписали акт капитуляции, а наша победа была подтверждена"

"Смотрите, в каком Армения сейчас состоянии. Там переживают кризис, происходят аресты, демократические основы практически полностью нарушены".

Как передает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал 25 февраля на церемонии предоставления в жилом комплексе в бакинском поселке Рамана квартир семьям шехидов и инвалидам войны.

"Армения никогда еще не была в таком плачевном положении. Их до такого положения довели их руководители. И руководители правящей 20 лет в Армении хунты – хунты Кочарян-Саргсян, и власть, пришедшая после них. Перед пришедшей после них властью стоял выбор – продолжить политику оккупации и навлечь на себя несчастье или же добровольно покинуть наши территории. Мы дали этот шанс, и даже во время войны я неоднократно говорил, пусть скажут нам даты, в какой день из какого региона они выйдут, и мы остановим войну. Так и получилось, как только были предоставлены даты, война прекратилась. Однако они были вынуждены дать нам эти даты, а не по своей воле. После того, как мы разрушили их армию, армию Армении, уничтожили живую силу, после того, как они пали ниц, были вынуждены и подписали акт капитуляции, а наша победа была подтверждена", - сказал президент.