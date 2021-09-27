Ильхам Алиев: Незаконный въезд иранских грузовиков в Карабахский регион фиксировался неоднократно

"Это не первый случай, когда иранские грузовики незаконно въезжают в Карабахский регион Азербайджана. Подобные случаи неоднократно фиксировались и в период оккупации".

"Это не первый случай, когда иранские грузовики незаконно въезжают в Карабахский регион Азербайджана. Подобные случаи неоднократно фиксировались и в период оккупации".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью агентству "Анадолу".

Грузовики с госномерами ИРИ регулярно въезжали туда. Мы знали об этом. Но, конечно, такой конкретной информации, как сейчас, не было. Мы выражали свое недовольство иранской стороне по различным каналам. Однако этот процесс продолжался. После окончания войны Лачинский коридор теперь находится в поле нашего зрения. Расстояние от наших военных позиций до дороги, ведущей в Ханкенди, составляет 5-6 метров. Мы обладаем достаточными техническими возможностями вдоль Лачинского коридора, а также вокруг Шуши и других регионов. Есть камеры. Мы используем спутник, БПЛА. Мы видели, что после войны туда продолжают ездить грузовики", - заявил президент

РОн отметил, что поручил сотрудникам Администрации президента поговорить с послом Ирана в Азербайджане: "Мы не хотим выносить это на официальный уровень. Пусть поговорят по-дружески и заявят о том, что этому нужно положить конец. Это неуважительно по отношению к нам. Это неуважение к территориальной целостности Азербайджана, это должно быть прекращено".

По его словам, в начале каждого месяца фиксируются данные о том, сколько иранских грузовиков выехало, сколько въехало, что они привезли, что вывезли. "У нас есть вся информация, вплоть до их номерных знаков. Эта информация появилась в прессе. Но что они сделали потом? Попытались установить армянские номера на иранские грузовики. Прибегли к такому мошенничеству. Пытались нас обмануть. Проделали такую некомпетентную работу, что на цистерне были надписи на фарси, а внизу – армянские номера. Хочу отметить, что на несколько транспортных средствах были даже установлены одни и те же номерные знаки. Они сделали это так небрежно. А это показывает, что они хотят продолжить свою деятельность, но под прикрытием. В данном случае через месяц мы официально оформили дипломатическую ноту, посол Ирана в Азербайджане был вызван в Министерство иностранных дел .. Мы надеялись, что этому будет положен конец. Но в период с 11 августа по 11 сентября около 60 иранских грузовиков незаконно отправились в Карабах".

"Наше поведение и действия ответственны и основаны на дружественных отношениях. В первый раз – устное предупреждение, во второй – официальная нота, в третий – контрольно-пропускные пункты, таможня, граница, полиция. Таким образом, мы начали контролировать дорогу, проходящую по территории Азербайджана, а затем количество грузовиков, направляющихся в Карабах, снизилось до нуля. Видите, нужно ли было доводить до этого? В Карабахском регионе в зоне ответственности российских миротворческих сил проживает 25 тысяч человек. Так ли важен этот рынок? Неужели эта торговля настолько важна, что вы проявляете открытое неуважение к стране, которую считаете дружественной и братской?", - заявил президент Ильхам Алиев.