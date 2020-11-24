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Ильхам Алиев: Сегодня силовой фактор играет решающую роль

Ильхам Алиев: Сегодня силовой фактор играет решающую роль В последние 17 лет, обращаясь к народу, я неоднократно говорил, что мы должны стать сильнее, создать более мощную армию
Карабах
24 ноября 2020 г. 12:36
Ильхам Алиев: Сегодня силовой фактор играет решающую роль

"20 ноября освобождены город Агдам и часть Агдамского района, находившаяся под оккупацией. Я поздравил азербайджанский народ, агдамцев по этому случаю. Сегодня я нахожусь здесь, в городе Агдам. Я посетил агдамскую мечеть, поднял государственный флаг Азербайджана. Мы вернулись в Агдам. Еще раз хочу поздравить всех агдамцев с этим историческим событием".

Как сообщает Report, об этом 23 ноября сказал президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев во время визита в освобожденный от оккупации Агдам.

"Знаю, что агдамцы на протяжении долгих лет с нетерпением ждали этого дня. И в период оккупации – на протяжении почти 30 лет, а также во время второй Карабахской войны, Отечественной войны они ждали, когда Агдам будет освобожден от оккупации. Мы с честью выполнили свою историческую миссию, освободили от врага оккупированные земли. Победа на поле боя позволила освободить от оккупации Агдамский, а также Кяльбаджарский и Лачинский районы без единого выстрела и шехида.

Мы вернулись на эти земли ценой жизни, крови азербайджанского народа, наших шехидов, благодаря отваге наших героев. Мы должны были копить и копили силы. В последние 17 лет, обращаясь к народу, я неоднократно говорил, что мы должны стать сильнее, создать более мощную армию. Сегодня силовой фактор играет решающую роль в мире. Правда на нашей стороне, международное право на нашей стороне, сила также должна быть на нашей стороне. Именно из-за недостатка силы Азербайджан подвергся оккупации в начале 1990-х годов. Мы копили силы, усиливались. Я говорил, что каждый гражданин Азербайджана ежедневно своим трудом, преданностью Родине должен приближать этот священный день, день победы", - отметил глава государства.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Bu gün dünyada güc amili həlledici rol oynayır"

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