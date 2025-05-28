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Ильхам Алиев: Сегодня открывается новая страница сотрудничества Азербайджана, Турции и Пакистана

Ильхам Алиев: Сегодня открывается новая страница сотрудничества Азербайджана, Турции и Пакистана 16:50
Карабах
28 мая 2025 г. 17:01
Ильхам Алиев: Сегодня открывается новая страница сотрудничества Азербайджана, Турции и Пакистана

Сегодня открывается новая страница трехстороннего сотрудничества между Азербайджаном Турцией и Пакистаном.

Как передает корреспондент Report из Лачына, об этом заявил президент Ильхам Алиев в выступлении перед концертом в городе Лачын, посвященном 28 Мая - Дню независимости Азербайджана.

"Сегодня мы обсудили вопросы и достигли договоренностей, которые еще больше сблизят нас", - подчеркнул глава государства.

Глава государства добавил: "Наша сила в единстве. Победа с нами и всегда будет с нами. Да здравствует братство Азербайджана, Турции и Пакистана!".

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Версия на английском языке President: A new chapter is opening today in Azerbaijan-Türkiye-Pakistan trilateral cooperation
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: Bu gün Azərbaycan-Türkiyə-Pakistan üçtərəfli əməkdaşlığının yeni səhifəsi açılır

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