Ильхам Алиев: Сегодня открывается новая страница сотрудничества Азербайджана, Турции и Пакистана

16:50

Сегодня открывается новая страница трехстороннего сотрудничества между Азербайджаном Турцией и Пакистаном.

Как передает корреспондент Report из Лачына, об этом заявил президент Ильхам Алиев в выступлении перед концертом в городе Лачын, посвященном 28 Мая - Дню независимости Азербайджана.

"Сегодня мы обсудили вопросы и достигли договоренностей, которые еще больше сблизят нас", - подчеркнул глава государства.

Глава государства добавил: "Наша сила в единстве. Победа с нами и всегда будет с нами. Да здравствует братство Азербайджана, Турции и Пакистана!".