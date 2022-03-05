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Ильхам Алиев рассказал о погибших от взрыва мин на освобожденных территориях

Ильхам Алиев рассказал о погибших от взрыва мин на освобожденных территориях "В настоящее время из-за мин невозможно вернуть бывших вынужденных переселенцев на освобожденные от оккупации территории. К сожалению, до сих пор у нас из-за мин погибло или было тяжело ранено более 200 человек".
Карабах
5 марта 2022 г. 13:32
Ильхам Алиев рассказал о погибших от взрыва мин на освобожденных территориях

"В настоящее время из-за мин невозможно вернуть бывших вынужденных переселенцев на освобожденные от оккупации территории. К сожалению, до сих пор у нас из-за мин погибло или было тяжело ранено более 200 человек".

Как сообщает Report, об этом 5 марта сказал президент Ильхам Алиев во время приема исполнительного директора программы расселения ООН Маймуны Мохд Шариф.

"Очистка территорий от мин требует большого опыта и технических возможностей. Мы также должны создать достойные условия для людей, которые вернутся туда, и этот процесс начался. Уверен, что мы можем служить примером для всех других стран, которые столкнулись с теми же проблемами, что и мы. Добро пожаловать еще раз. Спасибо за то, что вы с нами", - сказал глава государства.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev speaks about victims of mines on liberated lands
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev azad olunmuş ərazilərdə minalardan həyatını itirənlərdən danışıb

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