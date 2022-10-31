Ильхам Алиев: Пришло время действовать в направлении нормализации отношений Азербайджана и Армении

Пришло время действовать в направлении нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.
Как передает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Глава государства отметил, что сегодняшняя встреча посвящена региональным вопросам.
"Сейчас пришло время говорить и действовать в направлении нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Конечно же, мы высоко ценим вашу личную роль в этом вопросе. Сегодняшняя трехсторонняя встреча, которая последует немного позже, будет не первая. По вашей инициативе такие встречи проходили, и вижу, что давали очень хороший импульс процессу нормализации", - заявил президент Ильхам Алиев.