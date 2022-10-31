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Ильхам Алиев: Пришло время действовать в направлении нормализации отношений Азербайджана и Армении

Ильхам Алиев: Пришло время действовать в направлении нормализации отношений Азербайджана и Армении Пришло время действовать в направлении нормализации отношений Азербайджана и Армении.
Карабах
31 октября 2022 г. 18:13
Ильхам Алиев: Пришло время действовать в направлении нормализации отношений Азербайджана и Армении

Пришло время действовать в направлении нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Глава государства отметил, что сегодняшняя встреча посвящена региональным вопросам.

"Сейчас пришло время говорить и действовать в направлении нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Конечно же, мы высоко ценим вашу личную роль в этом вопросе. Сегодняшняя трехсторонняя встреча, которая последует немного позже, будет не первая. По вашей инициативе такие встречи проходили, и вижу, что давали очень хороший импульс процессу нормализации", - заявил президент Ильхам Алиев.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: “Azərbaycanla Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşması istiqamətində hərəkətə keçməyin vaxtı çatıb”
Версия на английском языке Ilham Aliyev: Time has come to act towards normalization of Azerbaijan-Armenia relations

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