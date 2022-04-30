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Ильхам Алиев: После российско-украинской войны было объявлено, что сопредседательство Минской группы уже не действует

Ильхам Алиев: После российско-украинской войны было объявлено, что сопредседательство Минской группы уже не действует Правительство Армении выступает с основанными на новых реалиях в регионе и международном праве заявлениями, направленными на установление мира. Мы всегда были сторонниками этого. Реалии изменились, и это принято даже посредниками.
Карабах
30 апреля 2022 г. 02:24
Ильхам Алиев: После российско-украинской войны было объявлено, что сопредседательство Минской группы уже не действует
Ильхам Алиев

Правительство Армении выступает с основанными на новых реалиях в регионе и международном праве заявлениями, направленными на установление мира. Мы всегда были сторонниками этого. Реалии изменились, и это принято даже посредниками.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с участниками международной конференции "Южный Кавказ: развитие и сотрудничество".

«Даже до российско-украинской войны между сопредседателями Минской группы было разочарование, связанное с их дальнейшей деятельностью, потому что Азербайджан сам реализовал Мадридские принципы, и как только окончилась война, я на встрече с представителями Минской группы заявил, что они должны представить предложения о том, что они будут делать. В чем будет заключаться их повестка дня? Я знаю, что им было трудно представить какие-либо практические предложения. После российско-украинской войны было объявлено, что сопредседательство Минской группы уже не действует. А это показывает, что новые реалии имеют свое влияние», - сказал глава государства.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Rusiya-Ukrayna müharibəsindən sonra elan edildi ki, Minsk qrupu həmsədrliyi artıq fəaliyyət göstərmir"

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