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Ильхам Алиев: После освобождения Физули случаи дезертирства в армянской армии получили более широкий размах

Ильхам Алиев: После освобождения Физули случаи дезертирства в армянской армии получили более широкий размах После освобождения Физули случаи дезертирства в армянской армии получили более широкий размах. Враг увидел, что не выстоит перед нами, увидел, что путь перед нами уже открыт, освобождение других городов и районов неизбежно.
Карабах
17 октября 2021 г. 18:57
Ильхам Алиев: После освобождения Физули случаи дезертирства в армянской армии получили более широкий размах
Ильхам Алиев

После освобождения Физули случаи дезертирства в армянской армии получили более широкий размах. Враг увидел, что не выстоит перед нами, увидел, что путь перед нами уже открыт, освобождение других городов и районов неизбежно.

Как сообщает Report, об этом Президент, победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев сказал на встрече с представителями общественности Физулинского района.

«Освобождение города Физули придало нам дополнительные моральные силы. Проявив большую самоотверженность, Вооруженные силы Азербайджана после этого успешно продолжили свою спасительную миссию. Спустя 3 дня после освобождения Физули был освобожден город Зангилан, через пять дней после этого – Губадлы, далее мы вышли на Лачинский коридор, и, таким образом, исход войны ни для кого не являлся секретом», - отметил глава государства.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Füzuli azad olunandan sonra Ermənistan ordusunda fərarilik halları daha geniş vüsət aldı"

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