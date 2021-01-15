Ильхам Алиев: Положен конец попыткам арменизации Шуши

После освобождения Шуши от оккупации начался процесс восстановления города, всех исторических зданий.

После освобождения Шуши от оккупации начался процесс восстановления города, всех исторических зданий.

Как сообщает Report, об этом в ходе встречи с военнослужащими в Шуше сказал президент Азербайджана, победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев.

«Положен конец попыткам арменизации Шуши. На протяжении тридцати лет они пытались арменизировать Шушу, но это им не удалось. Это чужой для них город, если бы они считали его своим, то не привели в такое состояние. Настоящие хозяева Шуши вернулись. Мы вернулись. Шуша наша! Карабах – это Азербайджан!», - сказал глава государства.