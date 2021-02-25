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Ильхам Алиев: По имеющимся у нас данным, уничтожены примерно 6-7 тысяч оккупантов

Ильхам Алиев: По имеющимся у нас данным, уничтожены примерно 6-7 тысяч оккупантов "Перечисляя эти цифры, я хочу еще раз отметить заботу государства о людях данной категории. Хочу сказать, что Азербайджан и в этой сфере занимает одно из самых передовых мест в мировом масштабе. В мире было много войн и потерь. Если мы взглянем на не очен
Карабах
25 февраля 2021 г. 22:53
Ильхам Алиев: По имеющимся у нас данным, уничтожены примерно 6-7 тысяч оккупантов
Ильхам Алиев

"Перечисляя эти цифры, я хочу еще раз отметить заботу государства о людях данной категории. Хочу сказать, что Азербайджан и в этой сфере занимает одно из самых передовых мест в мировом масштабе. В мире было много войн и потерь. Если мы взглянем на не очень далекую историю, то увидим, что к близким людей, погибших в войнах в различных странах, никогда не проявлялось столько внимания и заботы, как у нас".

Как передает Report, об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал 25 февраля на церемонии предоставления в жилом комплексе в бакинском поселке Рамана квартир семьям шехидов и инвалидам войны.

"Должен также отметить, что в армянской армии тоже были потери, и во Второй Карабахской войне звучали различные цифры, по имеющимся у нас данным, уничтожены примерно 6-7 тысяч оккупантов. Ни одной из их семей армянское государство не оказало никакой помощи. В Армении вообще нет такой программы, как у нас. Близким людей, погибших в войне, не то что дома, даже хижины не предоставляют. Все познается в сравнении. Наша политика в этой области однозначна. Эта политика опирается на моральные нормы. Близкие людей, отдавших жизнь за Родину, и впредь будут окружены заботой и вниманием государства. В последние годы налицо повышение размеров пособий, пенсий. Азербайджанское государство и впредь будет продолжать эту политику", - подчеркнул глава государства.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Bizdə olan məlumata görə, təqribən 6-7 min işğalçı məhv edilib"

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