Ильхам Алиев: Перед нами стоит такой огромный вызов, как восстановление Карабаха и Восточного Зангезура

Перед нами стоит такой огромный вызов и такая большая задача, как восстановление Карабаха и Восточного Зангезура. Нам не нужны проблемы ни с одной страной, особенно с соседней.

Перед нами стоит такой огромный вызов и такая большая задача, как восстановление Карабаха и Восточного Зангезура. Нам не нужны проблемы ни с одной страной, особенно с соседней.

Как сообщает Report, об этом сказал Президент Ильхам Алиев 3 мая на четвертой международной конференции на тему «Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему» в Шуше, посвященной 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

"Но все произошло после того, как мы установили камеры вдоль дороги между Лачыном и Ханкенди. Мы обнаружили регулярное движение иранских грузовиков в Карабах, что было абсолютно незаконно, поскольку Иран признает территориальную целостность Азербайджана и не должен делать подобные вещи", - подчеркнул глава государства.