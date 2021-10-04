Ильхам Алиев ознакомился с условиями в новом доме, построенном в Тертере на месте разрушенного армянами

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 3 октября в ходе поездки в Тертерский район осмотрел дом жителя города Тертер Сахиба Исмайлова, разрушенный во время обстрела ракетами "Смерч", пущенными вооруженными силами Армении во время Отечественной войны, и ознак

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 3 октября в ходе поездки в Тертерский район осмотрел дом жителя города Тертер Сахиба Исмайлова, разрушенный во время обстрела ракетами "Смерч", пущенными вооруженными силами Армении во время Отечественной войны, и ознакомился с условиями в доме, построенном на месте разрушенного.

Как передает Report, в период Отечественной войны в результате атак противника в Тертере 16 гражданских лиц были убиты, 63 получили ранения. Во время войны по 40 населенным пунктам района, включая город Тертер, были пущены 16 277 танковых, пушечных, минометных снарядов, 21 запрещенная ракета. В результате в Тертере урон был нанесен 82 многоэтажным жилым домам, 5 949 частным домам, 184 объекту предпринимательства и 301 нежилому объекту, 17 школам, 11 детским садам, 1 техпрофучилищу, 1 музыкальной школе, 30 административным зданиям и около 20 учреждениям культуры и здравоохранения.