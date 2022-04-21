Ильхам Алиев ознакомился с ремонтно-восстановительными работами на водохранилищах Кёнделенчай

Президент Ильхам Алиев ознакомился с предстоящими ремонтно-восстановительными работами на водохранилищах Кёнделенчай.

Президент Ильхам Алиев ознакомился с предстоящими ремонтно-восстановительными работами на водохранилищах Кёнделенчай.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

Было отмечено, что в период оккупации десятки тысяч гектаров пригодных для посевов земельных площадей не орошались, что фактически вывело их из хозяйственного оборота. А намеренное уничтожение имевшихся водохранилищ – результат разрушительной деятельности Армении в аграрном секторе в Карабахе. Наглядным примером тому служит водохранилище Кёнделенчай. Восстановление входящих в общую систему водохранилищ “Кёнделенчай-1”, “Кёнделенчай-2” и “Ашагы Кёнделенчай” позволит орошать 6 200 гектаров посевных площадей на территории Физулинского района.

Отметим, что на освобожденных от оккупации территориях строятся или ремонтируются в целом 9 водохранилищ. Правильное и эффективное управление богатыми водными ресурсами Карабаха ускорит экономическое развитие региона в целом.

Потенциал освобожденных от оккупации территорий в области сельского хозяйства превратится в один из важных драйверов для экономики страны. А правильное управление водными ресурсами и их рациональное использование внесут вклад в развитие аграрного сектора в Карабахе. Этот вопрос найдет решение после сдачи в эксплуатацию водохранилищ, восстановление которых планируется в настоящее время.

В период оккупации Армения целенаправленно использовала водные ресурсы в качестве средства давления. Сегодня в соответствии со стратегическим курсом Президента Азербайджана Ильхама Алиева в ходе восстановительного процесса совершенствуются инфраструктурные возможности для целенаправленного использования воды. Одновременно это рассчитано на улучшение условий жизни бывших вынужденных переселенцев, повышение их занятости, обеспечение продовольственной безопасности в стране.