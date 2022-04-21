О нас
Аудио новости

Ильхам Алиев ознакомился с ремонтно-восстановительными работами на водохранилищах Кёнделенчай

Ильхам Алиев ознакомился с ремонтно-восстановительными работами на водохранилищах Кёнделенчай Президент Ильхам Алиев ознакомился с предстоящими ремонтно-восстановительными работами на водохранилищах Кёнделенчай.
Карабах
21 апреля 2022 г. 22:56
Ильхам Алиев ознакомился с ремонтно-восстановительными работами на водохранилищах Кёнделенчай

Президент Ильхам Алиев ознакомился с предстоящими ремонтно-восстановительными работами на водохранилищах Кёнделенчай.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

Было отмечено, что в период оккупации десятки тысяч гектаров пригодных для посевов земельных площадей не орошались, что фактически вывело их из хозяйственного оборота. А намеренное уничтожение имевшихся водохранилищ – результат разрушительной деятельности Армении в аграрном секторе в Карабахе. Наглядным примером тому служит водохранилище Кёнделенчай. Восстановление входящих в общую систему водохранилищ “Кёнделенчай-1”, “Кёнделенчай-2” и “Ашагы Кёнделенчай” позволит орошать 6 200 гектаров посевных площадей на территории Физулинского района.

Отметим, что на освобожденных от оккупации территориях строятся или ремонтируются в целом 9 водохранилищ. Правильное и эффективное управление богатыми водными ресурсами Карабаха ускорит экономическое развитие региона в целом.

Потенциал освобожденных от оккупации территорий в области сельского хозяйства превратится в один из важных драйверов для экономики страны. А правильное управление водными ресурсами и их рациональное использование внесут вклад в развитие аграрного сектора в Карабахе. Этот вопрос найдет решение после сдачи в эксплуатацию водохранилищ, восстановление которых планируется в настоящее время.

В период оккупации Армения целенаправленно использовала водные ресурсы в качестве средства давления. Сегодня в соответствии со стратегическим курсом Президента Азербайджана Ильхама Алиева в ходе восстановительного процесса совершенствуются инфраструктурные возможности для целенаправленного использования воды. Одновременно это рассчитано на улучшение условий жизни бывших вынужденных переселенцев, повышение их занятости, обеспечение продовольственной безопасности в стране.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Füzulidə Köndələnçay su anbarlarında aparılacaq təmir-bərpa işləri ilə tanış olub

Экслюзивные новости

Глава палаты: Азербайджан привлекателен для Болгарии с точки зрения туризма и бизнеса
Глава палаты: Азербайджан привлекателен для Болгарии с точки зрения туризма и бизнеса
21 апреля 2022 г. 19:07
Обучающиеся в Украине азербайджанские студенты могут подать заявку на перевод в Азербайджан
Обучающиеся в Украине азербайджанские студенты могут подать заявку на перевод в Азербайджан
21 апреля 2022 г. 11:38
Советник главы офиса президента Украины: Война будет более разрушительной, но недолгой
Советник главы офиса президента Украины: Война будет более разрушительной, но недолгой
20 апреля 2022 г. 21:11
Названы причины подорожания помидоров в стране
Названы причины подорожания помидоров в стране
20 апреля 2022 г. 17:40
ФАО поддержит восстановление заповедника в Зангиланском районе в 2023 году
ФАО поддержит восстановление заповедника в Зангиланском районе в 2023 году
19 апреля 2022 г. 17:18
Глава военной администрации о последней обстановке в Харькове
Глава военной администрации о последней обстановке в Харькове
19 апреля 2022 г. 13:34
В Милли Меджлис поступил отчет Счетной палаты за 2021 год
В Милли Меджлис поступил отчет Счетной палаты за 2021 год
19 апреля 2022 г. 12:54
Мэр: В Сумах полностью разрушены дома вдоль 8 улиц
Мэр: В Сумах полностью разрушены дома вдоль 8 улиц
18 апреля 2022 г. 17:44
Ахмед Исмаилов: В MEDİA не поступало жалоб об отсутствии ссылок на источники
Ахмед Исмаилов: В MEDİA не поступало жалоб об отсутствии ссылок на источники
18 апреля 2022 г. 11:37
Дом-музей Мирзы Джалила в Тбилиси может обрушиться в любой момент
ФотоДом-музей Мирзы Джалила в Тбилиси может обрушиться в любой момент
16 апреля 2022 г. 11:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi