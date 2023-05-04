Ильхам Алиев ознакомился с работой, проводимой в "Экономической зоне Аразская долина", заложил фундамент нескольких предприятий

4 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился со строительством ООО "Авто Лизинг Азербайджан" в промышленном парке "Экономическая зона Аразская долина", заложил фундамент ОАО Holcim Azerbaijan, ООО Az-Tex-Import, ООО "Карабахский про

4 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился со строительством ООО "Авто Лизинг Азербайджан" в промышленном парке "Экономическая зона Аразская долина", заложил фундамент ОАО Holcim Azerbaijan, ООО Az-Tex-Import, ООО "Карабахский промышленный комплекс Improtex".

Как сообщает Report , министр экономики Микаил Джаббаров проинформировал главу государства о работе, проделанной в промышленном парке.

Отметим, что восстановление территориальной целостности Азербайджана после Великой Победы, одержанной в Отечественной войне, реинтеграция освобожденных земель в экономику страны, возникшие в регионе новые реалии и возможности сотрудничества придают дополнительный стимул динамичному развитию нашей республики, расположенной на пересечении международных и региональных транспортно-логистических коридоров. Экономические ресурсы, природные ресурсы, энергетические источники, подземные залежи железной руды, термальные воды, сырьевая база для строительных материалов, транспортно-транзитные, туристические возможности и пр. повышают интерес инвесторов и к нашим освобожденным территориям.

Приаразская территория Восточно-Зангезурского экономического района обладает в основном равнинным рельефом и является южными воротами региона, что обеспечивает благоприятные условия для деятельности промышленного парка "Экономическая зона Аразская долина". Создание ее на благоприятной с точки зрения логистических возможностей территории является одним из основных факторов, привлекающих внимание инвесторов. Так, промышленный парк расположен вдоль новых магистральных автомобильной и железной дорог, что обеспечит непосредственный выезд с территории на эти магистрали. Эти автомобильная и железная дороги создадут новые благоприятные возможности для перевозки грузов из Азербайджана в Турцию и обратно, а также с территории Азербайджана в Россию посредством Зангезурского коридора.

Предприниматели проявляют большой интерес к промышленному парку "Экономическая зона Аразская долина". 5 субъектов предпринимательства уже зарегистрированы как резиденты и 1 – как нерезидент парка. В результате реализации данных проектов в промышленный парк будут вложены инвестиции на общую сумму 32,7 миллиона манатов, планируется создать более 420 постоянных рабочих мест.

Было отмечено, что промышленный парк охватывает территорию в 200 гектаров. В качестве приоритетных направлений деятельности промышленного парка предусмотрены организация логистического и торгового центра, складских комплексов, объектов оптовой и розничной продажи, парка большегрузных автомобилей, таможенного, автозаправочного пункта, пунктов ремонта автомобилей и другой техники и пр. Строительные работы в промышленном парке осуществляется поэтапно. Территория парка полностью очищена от мин и боеприпасов. Для обеспечения удобства работников и предпринимателей, осуществляющих деятельность в промышленном парке, возведен мобильный городок. В городке созданы общежитие, столовая, офис, медпункт и аптека, маркет, магазин смешанных товаров, склад, прачечная, парикмахерская, контрольно-пропускной пункт, на территорию проложена асфальтированная дорога, проведена работа по благоустройству. Для обеспечения водой строительного участка на территории промышленного парка пробурена субартезианская скважина. На территории сооружен 630-киловольтный трансформаторный пункт. Для освещения парка используются панели, питающиеся солнечной энергией. На территории промышленного парка полностью завершились топографические и инженерно-геологические исследовательские работы. В настоящее время в парке продолжаются работы, направленные на строительство административного здания, создание инфраструктурной системы для резидентов, проектирование прокладки на территорию железнодорожной линии.

В промышленном парке "Экономическая зона Аразская долина", как и в других действующих в стране промышленных парках, формируется благоприятная инвестиционная среда для предпринимателей. Так, резиденты за счет государственных средств обеспечиваются в промышленном парке готовой инфраструктурой (газом, светом, водой, канализацией, внутренними автомобильными и железными дорогами, фибер-оптикой и пр.). Кроме того, в течение 10 лет со дня регистрации они освобождаются от имущественного налога, земельного налога, подоходного налога или налога на прибыль, налога на добавленную стоимость и таможенных пошлин при импорте техники, технологического оборудования и установок, ввозимых в производственных целях. Одновременно Агентство развития экономических зон принимает меры по оказанию резидентам всяческой организационной поддержки. Вместе с тем, согласно изменению, внесенному с 1 января нынешнего года в налоговый кодекс, для предпринимателей, осуществляющих деятельность на освобожденных от оккупации территориях, введены дополнительные льготы. В их число входят также субсидирование взносов на социальное страхование, льготы для специалистов, желающих поселиться и работать на освобожденных от оккупации территориях.

Президент Ильхам Алиев ознакомился со строительством в промышленном парке ООО "Авто Лизинг Азербайджан".

Было отмечено, что ООО «Авто Лизинг Азербайджан», являющееся совместным российско-азербайджанским предприятием, создаст на территории 3 гектара центр по техническому сервисному обслуживанию грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники. Работа по строительству технического сервисного центра ООО "Авто Лизинг Азербайджан", которое прошло регистрацию в качестве первого резидента промышленного парка и фундамент которого был заложен 5 октября 2021 года, успешно продолжается. В строительство предприятия, общей инвестиционной стоимостью 10,2 миллиона манатов, уже вложены инвестиции на сумму более 5,6 миллиона манатов. С началом функционирования предприятия постоянной работой будут обеспечены 65 человек. Ожидается, что Центр технического сервиса начнет функционировать в 2023 году.

В промышленном парке на территории 5 гектаров ОАО "Holcim Azerbaijan" построит завод по производству товарного бетона и сухого клея на основе современных технологий. Наряду с этим, будет сооружен терминал для продажи цемента. На предприятии общей инвестиционной стоимостью 3,74 миллиона манатов планируется использовать передовые европейские технологии. После реализации проекта постоянной работой будут обеспечены 25 человек. Производимая на заводе продукция внесет вклад в проведение строительных работ в регионе, оптимизация процесса перевозки продукции послужит охране окружающей среды.

Президент Ильхам Алиев сказал: "Я всегда говорю, надо стараться, чтобы здесь к работе привлекались больше местные жители. Надо поддерживать тесный контакт с моим представителем, министерством. На первоначальном этапе, естественно, будут трудиться ваши работники которые накопили опыт, но через несколько лет их должны заменить подготовленные исключительно местные кадры.

Мне хорошо известна история того, как "Holcim" пришла сюда. Помню, в Давосе тогдашний руководитель "Holcim" подошел ко мне и выдвинул такое предложение. Я сразу же дал согласие, и очень скоро был построен этот завод. После этого в Азербайджане возрос интерес к производству цемента. До этого мы импортировали цемент. Сегодня есть и конкуренция, и это тоже очень хорошо. Но "Holcim" в любом случае держит марку качества".

Глава государства заложил фундамент завода.

Президент Ильхам Алиев был проинформирован о том, что ООО Az-Tex-Import будет осуществлять в промышленном парке на территории 2 гектара проект технического сервисного обслуживания грузовых автомобилей. Инвестиции в проект превышают 3,8 миллиона манатов. В рамках проекта предусмотрены техническое сервисное обслуживание грузовых автомобилей, а на последующем этапе – сборка малотоннажных грузовиков до 5 тонн. Продукция, производимая на предприятии, где планируется использовать итальянские технологии, будет направлена на обеспечение спроса внутреннего рынка. Работой на предприятии будут обеспечены 25 человек.

Президент Ильхам Алиев заложил фундамент предприятия.

Отметим, что ООО Az-Tex-Import также осуществляет на территории 4 гектара в Сумгайытском химическом промышленном парке проект по производству мало-, средне- и многотоннажных грузовых автомобилей и автомобилей специального назначения марки IVECO с применением передовых итальянских технологий. Фундамент данного предприятия был заложен 20 июля 2022 года с участием главы нашего государства. В настоящее время строительные работы на предприятии продолжаются. Работы планируется завершить в первой половине 2024 года. На предприятии инвестиционной стоимостью 19,2 миллиона манатов постоянной работой будут обеспечены 90 человек.

ООО "Карабахский промышленный комплекс Improtex" планирует поэтапно производить на территории 5 гектаров в промышленном парке "Экономическая зона Аразская долина" в рамках проекта инвестиционным объемом 7,4 миллиона манатов технику специального назначения и металлические изделия. На предприятии ежегодно будут производиться 100 механических миноочистителей, 100 огнетушителей и 300 полуприцепов с тентом. Производимая продукция, наряду с реализацией на внутреннем рынке, будет экспортироваться в прикаспийские страны и страны Восточной Европы. После осуществления проекта будет создано более 120 рабочих мест.

Президент Азербайджана заложил фундамент предприятия.