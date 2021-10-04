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Президент: Освобождение Суговушана от оккупации в первые дни войны было нашим большим успехом

Президент: Освобождение Суговушана от оккупации в первые дни войны было нашим большим успехом "Год назад, 3 октября, поселок Суговушан был освобожден от оккупации. Это было очень знаменательное событие, освобождение стратегического поселка от оккупации в первые дни войны было нашим большим успехом, нашей победой. Во время освобождения этого поселк
Карабах
4 октября 2021 г. 11:52
Президент: Освобождение Суговушана от оккупации в первые дни войны было нашим большим успехом
Ильхам Алиев

"Год назад, 3 октября, поселок Суговушан был освобожден от оккупации. Это было очень знаменательное событие, освобождение стратегического поселка от оккупации в первые дни войны было нашим большим успехом, нашей победой. Во время освобождения этого поселка от оккупации некоторые наши военнослужащие стали шехидами или были ранены. Да упокоит Аллах души наших шехидов, желаю выздоровления раненым. 27-го числа прошлого месяца, проводя день памяти, мы еще раз с большим уважением почтили память наших героических шехидов, погибших за Родину".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев 3 октября на церемонии поднятия Государственного флага Азербайджана в поселке Суговушан Тертерского района.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Bütün strateji yüksəkliklərdə, qəsəbəyə gedən yüksəkliklərdə düşmən yerləşmişdi"

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