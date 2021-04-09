Ильхам Алиев: ООН должна быть активной и в постконфликтный период

Этому уже дан старт, и мы находимся в тесном контакте со всеми структурами ООН, в том числе с ЮНЕСКО

"У нас были традиционно тесные связи со структурами ООН, и эти связи продолжаются. В поствоенный период контакты стали более активными, и они будут продолжаться. Конечно же, ООН как ведущая мировая структура должна быть активной и в постконфликтный период".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал 9 апреля, принимая президента 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Волкана Бозкыра.

"Я неоднократно говорил, что нагорно-карабахский конфликт урегулирован, Азербайджан решил его, выполнил резолюции, которые в течение почти 30 лет оставались на бумаге, и конфликт уже остался в истории. А сейчас начался новый период - период созидания, период восстановления. Этому уже дан старт, и мы находимся в тесном контакте со всеми структурами ООН, в том числе с ЮНЕСКО".