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Ильхам Алиев: ООН должна быть активной и в постконфликтный период

Ильхам Алиев: ООН должна быть активной и в постконфликтный период Этому уже дан старт, и мы находимся в тесном контакте со всеми структурами ООН, в том числе с ЮНЕСКО
Карабах
9 апреля 2021 г. 16:11
Ильхам Алиев: ООН должна быть активной и в постконфликтный период
Ильхам Алиев
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"У нас были традиционно тесные связи со структурами ООН, и эти связи продолжаются. В поствоенный период контакты стали более активными, и они будут продолжаться. Конечно же, ООН как ведущая мировая структура должна быть активной и в постконфликтный период".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал 9 апреля, принимая президента 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Волкана Бозкыра.

"Я неоднократно говорил, что нагорно-карабахский конфликт урегулирован, Азербайджан решил его, выполнил резолюции, которые в течение почти 30 лет оставались на бумаге, и конфликт уже остался в истории. А сейчас начался новый период - период созидания, период восстановления. Этому уже дан старт, и мы находимся в тесном контакте со всеми структурами ООН, в том числе с ЮНЕСКО".

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Версия на английском языке Ilham Aliyev: UN must be active in post-conflict period
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev: "BMT postmünaqişə dövründə fəal olmalıdır"

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