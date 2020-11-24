Ильхам Алиев обсудил с Путиным соглашение по Карабаху

24 ноября состоялся телефонный разговор между Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным

24 ноября состоялся телефонный разговор между Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Как передает Report, во время телефонного разговора были обсуждены вопросы, связанные с выполнением пунктов Совместного заявления Президента Азербайджанской Республики, Президента Российской Федерации и премьер-министра Армении от 10 ноября, выражено удовлетворение устойчивым режимом прекращения огня, установлением тесных контактов между руководством российской миротворческой миссии и руководством соответствующих структур Азербайджана.

Главы государств также обсудили вопросы оказания гуманитарной помощи азербайджанскому и армянскому населению. В ходе беседы были обсуждены вопросы строительства транспортной инфраструктуры и открытия транспортных коммуникаций в соответствии с пунктами Совместного заявления от 10 ноября.

В ходе беседы была выражена уверенность в том, что в регионе будет обеспечен долгосрочный мир.