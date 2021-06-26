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Ильхам Алиев: Необходимо создать рабочую группу по делимитации

Ильхам Алиев: Необходимо создать рабочую группу по делимитации "Я неоднократно говорил об этом, хочу еще раз сказать, что нагорно-карабахский конфликт урегулирован, Армения тоже должна принять это именно так и провести работу по установлению границ с нами. Необходимо создать рабочую группу по делимитации".
Карабах
26 июня 2021 г. 23:11
Ильхам Алиев: Необходимо создать рабочую группу по делимитации
Ильхам Алиев

"Я неоднократно говорил об этом, хочу еще раз сказать, что нагорно-карабахский конфликт урегулирован, Армения тоже должна принять это именно так и провести работу по установлению границ с нами. Необходимо создать рабочую группу по делимитации".

Как передает Report, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев в ходе встречи во дворце "Гюлистан" с группой руководителей и личного состава Азербайджанской армии по случаю Дня Вооруженных сил.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: "Delimitasiya üzrə işçi qrup yaradılmalıdır"

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