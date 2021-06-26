Ильхам Алиев: Необходимо создать рабочую группу по делимитации

"Я неоднократно говорил об этом, хочу еще раз сказать, что нагорно-карабахский конфликт урегулирован, Армения тоже должна принять это именно так и провести работу по установлению границ с нами. Необходимо создать рабочую группу по делимитации".

"Я неоднократно говорил об этом, хочу еще раз сказать, что нагорно-карабахский конфликт урегулирован, Армения тоже должна принять это именно так и провести работу по установлению границ с нами. Необходимо создать рабочую группу по делимитации".

Как передает Report, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев в ходе встречи во дворце "Гюлистан" с группой руководителей и личного состава Азербайджанской армии по случаю Дня Вооруженных сил.