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Ильхам Алиев: Нагорно-карабахский конфликт завершен

Ильхам Алиев: Нагорно-карабахский конфликт завершен Административной единицы под названием Нагорный Карабах не существует.
Карабах
27 сентября 2021 г. 13:09
Ильхам Алиев: Нагорно-карабахский конфликт завершен
Ильхам Алиев

Административной единицы под названием Нагорный Карабах не существует.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью агентству "Анадолу".

"На днях в своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН, я обратился ко всем странам мира с призывом не использовать впредь выражение "Нагорный Карабах". На территории Азербайджана нет подобной административной единицы! Есть регионы Карабах и Восточный Зангезур. В подобной ситуации должны быть сформированы новые вопросы по деятельности Минской группы. То есть, нагорно-карабахский конфликт завершен. Что можно предпринять на данном этапе?

На мой взгляд, необходимы меры по укреплению доверия, затем открытие дорог, коридоров, - то есть нужна поддержка мирному процессу, урегулированию армяно-азербайджанских отношений, усилия в направлении подписания мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, что мы и предлагаем. Сфера деятельности сопредседателей должна состоять из того, что я перечислил. Может ли, единица Нагорный Карабах, которой не существует, иметь статус? Конечно же, нет. Я говорил и хочу повторить: если кто-либо хочет предоставить Нагорному Карабаху статус, пусть создаст на собственной территории такую структуру или республику, и признает ее независимость. Мы тоже можем признать, но не на территории Азербайджана", - заявил глава государства.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev: Nagorno-Karabakh conflict is over

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