Ильхам Алиев: Нагорно-карабахский конфликт остался в прошлом и мы должны думать о будущем

Встреча была очень важна для того, чтобы обеспечить дальнейшее устойчивое и безопасное развитие нашего региона.

"Встреча была очень важна для того, чтобы обеспечить дальнейшее устойчивое и безопасное развитие нашего региона".

Как передает Report, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы после трехсторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

"Уважаемый Владимир Владимирович, в первую очередь, хотел бы поблагодарить Вас за приглашение и за инициативу провести эту встречу. Также разделяю Ваше мнение о том, что встреча была очень важна для того, чтобы обеспечить дальнейшее устойчивое и безопасное развитие нашего региона.

Прошло два месяца после прекращения огня и то, что сегодня в Москве собрались лидеры трех стран, подписавших Заявление от 9-10 ноября, говорит о том, что мы настроены на результат, настроены на то, чтобы подвести черту под теми действиями, которые происходили в сентябре-ноябре. То заявление, которое сегодня подписано, говорит о наших намерениях. Потому что одним из пунктов заявления по итогам прекращения военных действий было разблокирование транспортных коммуникаций. Это та сфера, которая может придать очень большой динамизм развитию региона, а также укрепить безопасность. Потому что открытие транспортных коммуникаций отвечает интересам народов Азербайджана, Армении, России, наших соседей. Уверен, что соседние страны также активно включатся в создание транспортных коридоров и разветвленной сети транспортных артерий в нашем регионе. Мы должны и дальше стремиться к тому, чтобы находить те сферы деятельности, которые бы дали быстрый эффект и нацелены на результат.

В целом, хотел бы сказать, что совместное Заявление от 9 ноября, по азербайджанскому времени 10 ноября выполняется успешно. Большая часть пунктов этого Заявления выполнена. Российская миротворческая миссия эффективно выполняет свою работу, и за 2 месяца, за исключением небольших инцидентов, не было серьезных поводов для беспокойства. Все это вселяет уверенность в том, что, как Владимир Владимирович один раз сказал, нагорно-карабахский конфликт остался в прошлом, и мы должны думать о будущем, о том, как жить вместе по соседству, как стремиться к тому, чтобы решать вопросы разблокирования транспортных артерий и в будущем укреплять региональную стабильность и безопасность.

Еще раз выражаю, Владимир Владимирович, благодарность за приглашение и считаю, что встреча была очень полезной и плодотворной", - сказал Ильхам Алиев.