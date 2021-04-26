Ильхам Алиев: «Мы восстановим все освобожденные территории»

«Мы приехали в Джебраильский район. Сейчас мы восстановили доску, которая когда-то была установлена ​​на въезде в Джебраильский район. Мы восстановили вывеску «Добро пожаловать в Джебраил» в том же виде и дизайне».

«Мы приехали в Джебраильский район. Сейчас мы восстановили доску, которая когда-то была установлена ​​на въезде в Джебраильский район. Мы восстановили вывеску «Добро пожаловать в Джебраил» в том же виде и дизайне».

Как передает Report, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время визита в Джебраильский район.

«В советское время этот памятник - если можно так сказать - был установлен, возведен и полностью снесен и заржавел во время оккупации. Изображения этого уже есть в прессе. Поэтому, восстановив историческую справедливость, мы восстановили вывеску «Добро пожаловать» и памятник на въезде в Джебраильский район. Мы восстановим все освобожденные земли. Мы восстановим все города и села».

