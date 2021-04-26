О нас
Report Georgia
Аудио новости

Ильхам Алиев: «Мы восстановим все освобожденные территории»

Ильхам Алиев: «Мы восстановим все освобожденные территории» «Мы приехали в Джебраильский район. Сейчас мы восстановили доску, которая когда-то была установлена ​​на въезде в Джебраильский район. Мы восстановили вывеску «Добро пожаловать в Джебраил» в том же виде и дизайне».
Карабах
26 апреля 2021 г. 22:56
Ильхам Алиев: «Мы восстановим все освобожденные территории»

«Мы приехали в Джебраильский район. Сейчас мы восстановили доску, которая когда-то была установлена ​​на въезде в Джебраильский район. Мы восстановили вывеску «Добро пожаловать в Джебраил» в том же виде и дизайне».

Как передает Report, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время визита в Джебраильский район.

«В советское время этот памятник - если можно так сказать - был установлен, возведен и полностью снесен и заржавел во время оккупации. Изображения этого уже есть в прессе. Поэтому, восстановив историческую справедливость, мы восстановили вывеску «Добро пожаловать» и памятник на въезде в Джебраильский район. Мы восстановим все освобожденные земли. Мы восстановим все города и села».

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: “Bütün azad edilmiş torpaqları bərpa edəcəyik”

Новости партнеров

Другие новости из категории

Мехрибан Алиева поделилась публикациями из Зангиланского района в Instagram 
Мехрибан Алиева поделилась публикациями из Зангиланского района в Instagram 
26 апреля 2021 г. 23:04
Мехрибан Алиева поделилась постом в Instagram
ФотоМехрибан Алиева поделилась постом в Instagram
26 апреля 2021 г. 22:12
Карабахские армяне провоцируют российских миротворцев
Карабахские армяне провоцируют российских миротворцев
26 апреля 2021 г. 15:57
Видеокадры из села Агкенд Зангиланского района
Видеокадры из села Агкенд Зангиланского района
26 апреля 2021 г. 15:28
Президент пригласил компании из дружественных стран к работам по реконструкции на освобожденных землях
Президент пригласил компании из дружественных стран к работам по реконструкции на освобожденных землях
26 апреля 2021 г. 14:11
Президент Азербайджана: Ходжалинский геноцид признан 13 странами
Президент Азербайджана: Ходжалинский геноцид признан 13 странами
26 апреля 2021 г. 14:07
Ильхам Алиев: Азербайджан стремится обеспечить в регионе устойчивый мир и безопасность
Ильхам Алиев: Азербайджан стремится обеспечить в регионе устойчивый мир и безопасность
26 апреля 2021 г. 14:04
Видеокадры из села Поладлы Агдамского района
Видеокадры из села Поладлы Агдамского района
26 апреля 2021 г. 11:39
В Баку прощаются с шехидом Отечественной войны
В Баку прощаются с шехидом Отечественной войны
26 апреля 2021 г. 09:49
Умер еще один участник Отечественной войны
Умер еще один участник Отечественной войны
26 апреля 2021 г. 02:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi