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Ильхам Алиев: Мы вернули Лачын как на поле боя, так и политическими путями

Ильхам Алиев: Мы вернули Лачын как на поле боя, так и политическими путями Мы вернули Лачын как на поле боя, так и политическими путями.
Карабах
28 марта 2023 г. 14:20
Ильхам Алиев: Мы вернули Лачын как на поле боя, так и политическими путями

Мы вернули Лачын как на поле боя, так и политическими путями.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на встрече с Масимом Мамедовым в связи с назначением его специальным представителем президента в Лачынском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район.

"Во время второй карабахской войны освобождение Лачынского района от оккупации было одной из главных задач, и мы, фактически сражаясь, освободили южную часть Лачынского района. На поле боя были освобождены Гюлябирд и еще несколько сел, мы вышли на дорогу Лачын-Ханкенди. Именно в результате этой операции и в то же время освобождение города Шуша от армянских захватчиков фактически привели к капитуляции армянского государства. Руководство Армении, заявившее в свое время "Карабах - это Армения", было вынуждено смириться со своим поражением, и 10 ноября 2020 года Арменией был подписан акт о капитуляции. Другая часть Лачынского района - большая часть была освобождена уже политическими путями. Это наша великая историческая победа", - заявил глава государства.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: 'We regained Lachin both on the battlefield and by political means'
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Biz Laçını həm döyüş meydanında, həm siyasi yollarla qaytardıq"

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