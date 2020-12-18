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Ильхам Алиев: Армия, которая была разгромлена, - это армия, которую создавали Кочарян и Саргсян

Ильхам Алиев: Армия, которая была разгромлена, - это армия, которую создавали Кочарян и Саргсян "Единственное, что хотел бы сказать, совершенно не имея намерения как-то вмешиваться во внутриполитические процессы в Армении, но та армия, которая была разгромлена, - это не армия Пашиняна, это армия, которую создавали Кочарян и Саргсян на протяжении 20
Карабах
18 декабря 2020 г. 20:13
Ильхам Алиев: Армия, которая была разгромлена, - это армия, которую создавали Кочарян и Саргсян

"Единственное, что хотел бы сказать, совершенно не имея намерения как-то вмешиваться во внутриполитические процессы в Армении, но та армия, которая была разгромлена, - это не армия Пашиняна, это армия, которую создавали Кочарян и Саргсян на протяжении 20 лет".

Как сообщает Report, об этом сегодня на заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств, которое прошло в формате видеоконференции, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

"И наши города и Агдам, и Физули, и Джебраил, и другие, и Зангилан, и Губадлы уничтожала не армия Пашиняна, он не давал таких указаний. Во-первых, там уже нечего было дальше разрушать. Это все делалось режимом Кочаряна и Саргсяна, так называемых наших бывших коллег по СНГ, людей, которые 20 лет участвовали в наших заседаниях, людей, которые со мной вели переговоры на протяжении многих лет. Мы знали, что их руки в крови азербайджанского народа, но, когда мы попали на эти территории, когда мы пришли туда, мы увидели весь ужас, весь трагизм того, что они натворили. Поэтому те, кто пытается сейчас использовать ситуацию в своих политических целях и атаковать Пашиняна, они должны понимать это не его армия. Он не успел бы создать ее и практически - да, может быть он не сделал того, что нужно было сделать, но 20 лет эту армию создавали Кочарян и Саргсян, и мы разгромили их армию", - добавил президент.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Biz Paşinyanın deyil, Köçəryan ilə Sarqsyanın ordusunu məhv etdik"

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