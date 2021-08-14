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Ильхам Алиев: Мы поддерживаем формат 3+3 на Южном Кавказе

Ильхам Алиев: Мы поддерживаем формат 3+3 на Южном Кавказе Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью каналу CNN Turk высказал мнение о формате 3+3 на Южном Кавказе.
Карабах
14 августа 2021 г. 21:36
Ильхам Алиев: Мы поддерживаем формат 3+3 на Южном Кавказе

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью каналу CNN Turk высказал мнение о формате 3+3 на Южном Кавказе.

Как сообщает Report, глава государства в связи с этим сказал: "Я неоднократно обсуждал этот вопрос с моим дорогим братом уважаемый Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, и наши позиции совпадают. Мы поддерживаем этот формат и надеемся, что к нему присоединятся и другие страны. Я знаю, что грузинская сторона к этому не готова, потому что между Грузией и Россией нет дипломатических отношений. Это позиция Грузии, и мы должны относиться к ней с уважением. Но, несмотря на это, для регионального сотрудничества, обеспечения стабильности и сведения в будущем к минимуму риска войны связи между странами региона очень важны".

Президент Ильхам Алиев отметил, что здесь могут обсуждаться и конкретные проекты. "Потому что это не просто политическая инициатива. Здесь могут быть в первую очередь открытие Зангезурского коридора и других путей, - потому что речь идет не только о Зангезурском коридоре, - другие наши транспортные проекты с Арменией. После этого восстановление торговых связей, обеспечение долгосрочного мира на Южном Кавказе. То есть, все это очень важные вопросы", - добавил глава государства.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: We support 3+3 format in the South Caucasus
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Cənubi Qafqazda 3+3 formatını dəstəkləyirik"

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