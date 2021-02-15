Ильхам Алиев: Мы никогда не позволим, чтобы армянский фашизм вновь поднял голову

"Это также важно потому, что в Армении и сегодня пытаются поднять голову реваншистские силы. Пытаются угрожать Азербайджану очередными провокациями, очередной войной. Они должны понять, что мы на все обращаем внимание, все контролируем и никогда не позвол

"Это также важно потому, что в Армении и сегодня пытаются поднять голову реваншистские силы. Пытаются угрожать Азербайджану очередными провокациями, очередной войной. Они должны понять, что мы на все обращаем внимание, все контролируем и никогда не позволим, чтобы армянский фашизм вновь поднял голову. Мы уничтожили армянский фашизм. Изгнали врага с нашей родной земли, выдворили его отсюда. Можно сказать, уничтожили армянскую армию. Армянской армии нет, она разгромлена. Уничтожена техника, живая сила".

Как сообщает Report, об этом 14 февраля после поднятия флага Азербайджана в селе Гюлябирд Лачинского района сказал президент Азербайджана, победоносный Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Азербайджана Ильхам Алиев.

"Они сами признают, что во время войны у них было 10 тысяч дезертиров. В Азербайджанской армии не было ни одного дезертира. Это свидетельствует о высоком моральном духе нашего народа, нашей армии. Это - проявление проводимой политики. Мы одержали Победу на поле боя. Мы, сражаясь, освободили эти земли от оккупантов. Нанеся поражение Армении, мы вынудили ее подписать 10 ноября акт о капитуляции и вернуть нам Лачинской, Кельбаджарский, Агдамский районы. Потому что в ходе переговоров она никогда не хотела возвращать нам Лачинский и Кельбаджарский районы. Основная причина отсутствия договоренностей на переговорах была именно в этом. К сожалению, позиция Армении и некоторых ее зарубежных покровителей заключалась в том, чтобы вернуть Азербайджану пять районов, чтобы Азербайджан довольствовался этим и Нагорному Карабаху когда-то была бы предоставлена независимость, а Кельбаджарский и Лачинский районы остались под вечным контролем Армении. Я отверг это предложение", - сказал глава государства.