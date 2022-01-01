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Ильхам Алиев: Мы никогда не должны забывать Вторую Карабахскую войну

Ильхам Алиев: Мы никогда не должны забывать Вторую Карабахскую войну "Мы никогда не должны забывать Вторую Карабахскую войну".
Карабах
1 января 2022 г. 01:52
Ильхам Алиев: Мы никогда не должны забывать Вторую Карабахскую войну
Ильхам Алиев

"Мы никогда не должны забывать Вторую Карабахскую войну".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев в обращении по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

"Не должны забывать и не забудем зверств, совершенных в период оккупации. Память о наших шехидах всегда будет жить в наших сердцах. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов. Благодаря их героизму, героизму и профессионализму тысяч, десятков тысяч азербайджанских солдат и офицеров мы положили конец оккупации, освободили родные земли, одержали историческую Победу, и эта Победа навечно останется в нашей истории. Азербайджанский народ уже известен в мире как народ-победитель, а Азербайджанское государство – как страна-победитель", - сказал президент Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Ali Baş Komandan: "Biz İkinci Qarabağ müharibəsini heç vaxt unutmamalıyıq"

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