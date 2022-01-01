Ильхам Алиев: Мы никогда не должны забывать Вторую Карабахскую войну

"Мы никогда не должны забывать Вторую Карабахскую войну".

"Мы никогда не должны забывать Вторую Карабахскую войну".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев в обращении по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

"Не должны забывать и не забудем зверств, совершенных в период оккупации. Память о наших шехидах всегда будет жить в наших сердцах. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов. Благодаря их героизму, героизму и профессионализму тысяч, десятков тысяч азербайджанских солдат и офицеров мы положили конец оккупации, освободили родные земли, одержали историческую Победу, и эта Победа навечно останется в нашей истории. Азербайджанский народ уже известен в мире как народ-победитель, а Азербайджанское государство – как страна-победитель", - сказал президент Азербайджана.