Ильхам Алиев: Моральную и политическую поддержку оказывал мой брат Реджеп Тайип Эрдоган

Об этом президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев сказал 23 ноября, посещая освобожденный от оккупации город Агдам

"На протяжении этих 44 дней моральную и политическую поддержку мне оказывали Турецкая Республика, мой брат Президент Реджеп Тайип Эрдоган и руководители ряда мусульманских и немусульманских стран".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев сказал 23 ноября, посещая освобожденный от оккупации город Агдам.

"Мы одержали эту Победу за счет единства, решительности, воли и силы. Сегодня, когда война окончилась, некоторые западные лидеры из западных кругов поднимают вопрос о том, что станет с христианскими храмами на освобожденных землях, перешедших под контроль Азербайджана? Выражают обеспокоенность и в беседе со мной, и в официальных заявлениях", - сказал глава государства.