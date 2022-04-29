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Ильхам Алиев: Карабах обладает значительным потенциалом для развития зеленой энергетики

Ильхам Алиев: Карабах обладает значительным потенциалом для развития зеленой энергетики По предварительной информации, на освобожденной территории существует потенциал в 9 200 мегаватт солнечной и ветровой энергии.
Карабах
29 апреля 2022 г. 14:10
Ильхам Алиев: Карабах обладает значительным потенциалом для развития зеленой энергетики

По предварительной информации, на освобожденной территории существует потенциал в 9 200 мегаватт солнечной и ветровой энергии.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с участниками международной конференции "Южный Кавказ: развитие и сотрудничество".

"Уже введена в эксплуатацию станция в 20 мегаватт, в этом году будут введены мощности еще в 25 мегаватт, но это только гидроэлектростанции, у гидроэнергетики здесь еще больше потенциала. Что касается солнечной и ветровой энергии в Карабахе, то сейчас мы находимся на завершающей стадии переговоров с BP о строительстве солнечной электростанции мощностью 240 мегаватт в Джебраиле. А также обсуждаем с международными компаниями создание мощностей в 100 мегаватт в Кельбаджаре. Кроме того, у нас были две церемонии закладки фундамента по двух – 1 солнечной и 1 ветряной электростанций общей мощностью 430 мегаватт, которые строят компании Саудовской Аравии Aquapower и ОАЭ Mazdar", - рассказал глава государства.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Qarabağın yaşıl enerjinin inkişafı üçün əhəmiyyətli potensialı var"
Версия на английском языке Ilham Aliyev says Karabakh has considerable potential for development of green energy

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